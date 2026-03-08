الإثنين 9 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الترفيه

آيتن عامر: «كلهم بيحبوا مودي» دراما قريبة من الناس

آيتن عامر
8 مارس 2026 17:10

محمد قناوي (القاهرة)
سجّلت آيتن عامر حضوراً لافتاً في الماراثون الرمضاني الحالي، من خلال مشاركتها في مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»، الذي يُعرض عبر شاشة «قناة أبوظبي»، في عمل يمزج بين الكوميديا الاجتماعية والمواقف الإنسانية الخفيفة.
وأعربت عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في المسلسل، مؤكدة أن التجربة كانت مختلفة وحملت العديد من التحديات الفنية. وقالت: إن أجواء التصوير كانت مليئة بالبهجة والضحك، وجميع أفراد فريق العمل تعاونوا بروح واحدة، ما انعكس بوضوح على الشاشة، مشيرة إلى أن وجود مجموعة كبيرة من الممثلين والممثلات وفّر حالة فنية مميزة داخل موقع التصوير.


مواقف كوميدية وجسّدت آيتن عامر، خلال الأحداث، شخصية زوجة مودي، الدور الذي قدّمه ياسر جلال، فبعد سلسلة من العلاقات العاطفية الفاشلة في حياته، تزوجها لأسباب خاصة، لتبدأ بينهما رحلة مليئة بالمواقف الطريفة والمفارقات الكوميدية.
وتنتمي الشخصية إلى طبقة شعبية وتعمل في مجال الجزارة، وهي شخصية قوية وبسيطة في الوقت نفسه، ما جعل علاقتها بمودي مليئة بالمواقف الكوميدية، لأن عالمه مختلف تماماً عن عالمها، وهذا الاختلاف صنع العديد من المفارقات المضحكة.
كيمياء فنية
تحدثت آيتن عامر عن أحد المواقف الطريفة في كواليس العمل، موضحة أن المخرج أحمد شفيق أصرّ على ظهورها من دون ماكياج لتحقيق أكبر قدر من الواقعية للشخصية. 
وعن تعاونها مع ياسر جلال، أوضحت أن هذا ليس اللقاء الأول بينهما، حيث يمثّل المسلسل التعاون الثاني بينهما بعد ظهورها كضيفة شرف في الموسم الأول من مسلسل «جودر»، لكنها لم تجمعها به مشاهد مشتركة في ذلك الوقت.
وأشارت إلى أن العلاقة بينهما تقوم على صداقة قوية وكيمياء فنية واضحة، وهو ما لاحظه الجمهور وطالب بتكرار التعاون بينهما، وهو ممثل محترف ويحرص دائماً على تقديم أدوار متنوعة ومختلفة.
وذكرت آيتن أنها لم تكن متحمسة في البداية لقبول الدور، لكنها غيّرت رأيها بعد نصيحة من شقيقتها وفاء عامر، موضحة أنها شعرت في البداية بتردد لأنها قدّمت أدوار بنت البلد الشعبية أكثر من مرة، لكن نصيحة شقيقتها جعلتها تعيد التفكير في الأمر، لتكتشف أن الدور حمل بالفعل اختلافاً وتحدياً جديداً بالنسبة لها، وأن اعتذارها عنه كان سيكون خطأ.

«مغلق للصيانة» 
وكشفت آيتن عامر عن عرض مسلسلها الكويتي «مغلق للصيانة» قبل رمضان على إحدى المنصات الرقمية، موضحة أن المسلسل تألّف من 8 حلقات فقط، وتدور أحداثه حول مجموعة من الأشخاص العالقين داخل مصعد متعطل، حيث تتكشف بينهم العديد من الصراعات النفسية داخل مساحة مغلقة، مؤكدة أن التجربة كانت مختلفة بالنسبة لها. ولفتت إلى أن العمل يمثّل أول بطولة درامية مطلقة لها في الدراما الكويتية، بعد مشاركتها سابقاً في مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي» مع ماجد المصري.

«المنبر» 
على صعيد السينما، تشارك آيتن عامر، في بطولة فيلم «المنبر»، مع أحمد حاتم، عمر السعيد، وأحمد فهيم، ويدور في إطار تاريخي، وتجسِّد خلاله شخصية امرأة تمر بأزمة نفسية مع ابنتها، مؤكدة أنها تحرص دائماً على تقديم شخصيات مختلفة تساعدها على اكتشاف جوانب جديدة في أدائها.

آيتن عامر
الدراما الرمضانية
