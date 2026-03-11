أحمد العونان: «الباء تحته نقطة» وجبة كوميدية بنكهة عربية

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

يطلّ الممثل أحمد العونان، على الجمهور في رمضان، من خلال الجزء الثاني من مسلسل «الباء تحته نقطة»، الذي يُعرض على شاشة «قناة الإمارات»، وعبر تطبيق ADMN على منصة «ستارزبلاي»، مؤكداً أن العمل يرسّخ مكانته كأحد أبرز الأعمال الكوميدية الاجتماعية المحلية بنكهة عربية، لما يحمله من مضامين إنسانية وقضايا تمس مختلف أفراد الأسرة بطابع عائلي كوميدي.



رسائل تربوية

أعرب أحمد العونان، عن سعادته بالمشاركة في بطولة الجزء الثاني من «الباء تحته نقطة»، واصفاً العمل بأنه عائلي بامتياز، لما يقدّمه من وجبة كوميدية خفيفة تسلط الضوء على قضايا اجتماعية متعددة تهم الأسرة والمرأة والشباب والأطفال، في إطار ترفيهي يحمل رسائل تربوية وإنسانية.



مدارس فنية

وقال: من أبرز العناصر التي تميّز المسلسل، أنه يجمع نخبة من نجوم الدراما في الوطن العربي، يمثلون مدارس فنية متنوعة بين التراجيديا والكوميديا، مؤكداً أن اجتماع صنّاع دراما من الإمارات ومصر وسوريا والعراق في عمل واحد، على مستوى التمثيل والتأليف والإخراج، معادلة صعبة. وقد نجح «الباء تحته نقطة» في تحقيقها، إذ إن العمل يضم كوكبة من الأسماء البارزة، بينهم سوسن بدر، فاطمة الحوسني، إيمان السيد، هدى الخطيب، رشا بلال، عيسى الكعبي، فاطمة جاسم، مينا روز، وسام صباغ، ميس كمر، لبنى عبدالعزيز، ولطيفة المجرن، في لوحة فنية تعكس تنوع الخبرات والمدارس الفنية.



كبير التجار

وأوضح العونان أنه يجسِّد دور «أبو مبارك»، كبير التجار في سوق «الفريج»، وصاحب محل لبيع الأدوات المنزلية، وهي شخصية تحمل طابعاً كوميدياً خاصاً، إذ يزعج التجار من حوله بسبب أسلوبه، ومع ركود حركة البيع يبدأ بالتفكير في تغيير نشاطه التجاري، ما يفتح الباب أمام سلسلة من المواقف الطريفة.



حكايات الفريج

وأشار العونان إلى أن المسلسل لا يكتفي بأحداث السوق، بل يتناول قصصاً اجتماعية تنطلق من أروقة المدرسة، مستعرضاً مواقف يومية بين الطالبات والمعلمات والإدارة، في قالب عفوي يجمع بين الفكاهة والواقعية، مع تضمين رسائل تربوية مؤثرة.

كما تتوسع الأحداث خارج أسوار المدرسة، مع ظهور شخصية «طرفة» البدوية، لتتشابك خيوط الحكايات داخل الفريج، بين دكان «بخيت» للمواد الغذائية، والسوبرماركت الجديد الذي يديره «طوني»، وزوجته صاحبة الصالون النسائي، إلى جانب محل التسجيلات الصوتية، في مشاهد تعكس نبض الحياة اليومية وتفاصيلها الصغيرة بروح كوميدية.



بصمة فنية

أعرب أحمد العونان، عن اعتزازه بالتعاون مع المخرجة هبة الصباغ، التي قادت الجزء الأول إلى نجاح لافت، لتعود في الجزء الثاني برؤية إخراجية متجددة، مؤكداً أن العمل يشكل بصمة فنية ضمن السباق الدرامي الرمضاني. وقال: يأتي «الباء تحته نقطة» ضمن الباقة الدرامية الرمضانية لـ «أبوظبي للإعلام»، التي تواصل ترسيخ حضورها في المشهد الدرامي العربي عبر أعمال تجمع بين الترفيه والمحتوى الهادف، وتلبي تطلعات الجمهور على الشاشات والمنصات الرقمية، في موسم يُعَد سنوياً الأبرز والأكثر تنافسية.