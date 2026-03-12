«قلبي اطمأن» يقدم مشاريع خدمية تُعرض للمرة الأولى

أبوظبي (الاتحاد)



وصل برنامج «قلبي اطمأن» في موسمه التاسع إلى جزيرة سقطرى اليمنية، حيث يواصل الشاب الإماراتي «غيث» رحلته الإنسانية في البحث عن قصص الناس والتعرّف إلى احتياجات المجتمعات المحلية.وسلّط البرنامج الضوء على عدد من المبادرات التنموية والإنسانية التي نفذتها دولة الإمارات في الجزيرة خلال السنوات الماضية، والتي أسهمت في تحسين الخدمات الأساسية للسكان، خصوصاً في مجالات المياه والطاقة والأمن الغذائي. واستعرضت الحلقات عدداً من مشاريع المياه التي تهدف إلى توفير مصادر آمنة ومستقرة للسكان، بينها تطوير إحدى الآبار في قرية تقع في المنطقة الشرقية من الجزيرة، حيث جرى تعميق البئر وإعادة تأهيلها وربطها بمنظومة ضخ تعمل بالطاقة الشمسية، إضافة إلى إنشاء خزان لتجميع المياه وتوزيعها على 3 قرى مجاورة إلى جانب مشرب مخصص للماشية. كما تناول البرنامج مشاريع الكهرباء التي شهدتها الجزيرة خلال السنوات الماضية، حيث تم إنشاء 6 محطات كهرباء بسعة إجمالية تبلغ 18 ميجاوات، إضافة إلى 5 محطات للطاقة الشمسية بسعة 9 ميجاوات، ما أسهم في توفير الكهرباء المستقرة لنحو 95% من المناطق والمدن الرئيسة. وفي جانب آخر، تطرقت الحلقات إلى مبادرات تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية في الجزيرة، بينها مشروع زراعة 20 ألف نخلة خلال السنوات المقبلة لتعويض ما تضرر نتيجة الأعاصير التي شهدتها سقطرى، إضافة إلى مشاريع البيوت البلاستيكية والمشاتل الزراعية التي توفر الخضروات للسوق المحلي طوال العام. كما استعرض البرنامج عدداً من المشاريع الصناعية التي تسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل لأبناء الجزيرة، بينها مصنع لتعبئة المياه والعصائر يعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 3000 عبوة في الساعة ويوفر فرص عمل للسكان المحليين، إضافة إلى مصنع لتجهيز وتجميد الأسماك يستقبل يومياً ما بين 15 و30 طناً من الإنتاج السمكي ويوفر نحو 400 فرصة عمل، إلى جانب دعمه للصيادين من خلال خدمات التبريد والنقل وشراء الإنتاج السمكي. وتشير البيانات التي استعرضها البرنامج إلى أن مشاريع المياه في الجزيرة شملت تمديد نحو 134 ألف متر من خطوط المياه، وحفر 45 بئراً تعمل بالطاقة الشمسية تغذي خزانات بسعة تتجاوز مليوني لتر، ما أسهم في إيصال المياه إلى أكثر من 80% من المناطق المأهولة رغم صعوبة تضاريس الجزيرة وتباعد قراها. كما تناول البرنامج قصة «مطيع» من أبناء الجزيرة، الذي لفت انتباه فريق البرنامج بالزينة التي أعدّها في منزله، حيث تم استكمال تشطيب المنزل وتجهيزه بالمستلزمات الأساسية دعماً لاستقرار أسرته.