كتلة الجليد في القطب الشمالي عند أدنى مستوياتها

تقترب الكتلة الجليدية في المنطقة القطبية الشمالية (أركتيكا) من تسجيل أدنى مستوى لها هذا الشتاء، بحسب ما أظهرت صور بالأقمار الاصطناعية، في مؤشّر جديد على تفاقم الاحترار المناخي في هذه المنطقة.

تتألّف هذه الكتلة من مياه البحر المتجمّدة قبل أن تذوب في الصيف وتتشكّل من جديد في الشتاء. غير أن وتيرة إعادة تشكّلها آخذة في التراجع بسبب التغيّر المناخي.

وكان مستواها في شتاء 2025-2026 دون ذاك المسجّل العام الماضي الذي اعتُبر أدنى مستوى منذ أربعة عقود، بحسب معطيات المركز الوطني لبيانات الثلج والجليد وهو معهد أميركي يُعدّ مرجعا في هذا المجال.

وإذا ما تواصل الوضع على هذا المنوال حتّى أواخر مارس الجاري، سيكون هذا الشتاء من بين أسوأ خمسة فصول مسجّلة على الإطلاق للكتلة الجليدية في المنطقة القطبية الشمالية، بعد 2016 و2017 و2018 و2025.

وإذا لم يواصل الجليد تمدّده قبل نهاية الشتاء في أواخر الشهر، فإن مستواه سيكون حتّى أدنى من الانخفاض القياسي المسجّل العام الماضي.

والعام الماضي، بلغت الكتلة مساحتها القصوى في 22 مارس ممتدّة على حوالى 14,31 مليون كيلومتر مربّع. وحتّى الآن، لم تبلغ هذا الشتاء سوى 14,22 مليون كيلومتر مربّع.

وتشتدّ وطأة الاحترار المناخي بصورة خاصة على المنطقة القطبية الشمالية.

ولذوبان الكتلة الجليدية تداعيات بيئية وأخرى جيوسياسية إذ يفتح تقلّصها ممرّات مائية تتيح النفاذ إلى موارد معدنية.