السبت 14 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

بالصور.. تجارب رمضانية مميّزة في معالم الشارقة

13 مارس 2026 22:40

الشارقة (الاتحاد) 
تواصل إمارة الشارقة تقديم تجارب مسائية متنوعة تتيح للسكان والزوّار الاستمتاع بأجواء الشهر الفضيل بعد الإفطار في عدد من أبرز معالمها السياحية والثقافية والطبيعية.

وتدعو هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» الجمهور إلى استكشاف مجموعة من الوجهات، التي تجمع بين الواجهات البحرية والمواقع التراثية والبيئات الطبيعية المفتوحة، حيث تتحوّل هذه المواقع خلال أمسيات رمضان إلى مساحات حيوية تمنح العائلات والزوّار خيارات متعددة لقضاء أوقاتهم، في أجواء هادئة تجمع بين التنزّه والترفيه والاسترخاء.

متنزه مليحة الوطني 
في متنزه مليحة الوطني، تتيح البيئة الصحراوية المفتوحة للزوّار قضاء أمسيات مختلفة بين التكوينات الصخرية والمواقع الأثرية.

ومع حلول الليل، تتحوّل الصحراء إلى موقع مثالي لرصد النجوم والاستمتاع بسكون الطبيعة بعيداً عن أضواء المدينة.

الواجهات البحرية
توفّر واجهة المجاز المائية والقصباء مسارات ممتدة للتنزّه على ضفاف المياه، حيث تتوزع المطاعم والمقاهي المطلة على بحيرة خالد وقناة القصباء، لتشكّل بيئة مناسبة لقضاء أمسيات ما بعد الإفطار.

وتتيح المساحات المفتوحة والإضاءات المسائية للزوّار الاستمتاع بجولات هادئة على الواجهة المائية في أجواء عائلية.

الحيرة وخورفكان
يقدّم شاطئ الحيرة مساحة واسعة للتنزّه على الواجهة البحرية، حيث تمتد مسارات المشي والمرافق الشاطئية التي تستقطب العائلات خلال الأمسيات الرمضانية.

أما شاطئ خورفكان، فيجمع بين البحر وجبال الحجر في مشهد طبيعي يمنح الزوّار فرصة قضاء أمسيات هادئة في الهواء الطلق، بعيداً عن صخب المدينة.

جزيرة العلم وحدائق المتنزه
تشكّل جزيرة العلم إحدى أبرز المساحات المفتوحة في الشارقة، حيث تتيح المسطحات الخضراء ومسارات المشي إطلالات واسعة على أفق المدينة.

وتقدم حدائق المتنزه تجربة تجمع بين الترفيه والإطلالات المرتفعة، حيث يمكن للزوّار مشاهدة المدينة من أعلى عجلة «عين الإمارات» التي يبلغ ارتفاعها 60 متراً.

جزيرة النور 
تقدم جزيرة النور تجربة هادئة تجمع بين المساحات الخضراء والأعمال الفنية المنتشرة في أنحاء الجزيرة.

حيث يمكن للزوّار التنزّه بين المسارات المضيئة والاستمتاع بزيارة «بيت الفراشات»، الذي يعد أحد أبرز معالم الجزيرة.

بيت الحكمة

يقدم بيت الحكمة مساحة مفتوحة تجمع بين المعرفة والثقافة، حيث توفّر حدائقه الخارجية وشرفاته المخصّصة للقراءة بيئة مناسبة للتأمل واللقاءات الهادئة خلال أمسيات رمضان.

رمضان
شهر رمضان
الشارقة
تجارب
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©