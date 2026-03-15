عدد اليوم
"كلمات": الإمارات عززت مختلف صور الاستثمار المعرفي للأطفال

"كلمات": الإمارات عززت مختلف صور الاستثمار المعرفي للأطفال
15 مارس 2026 17:27

أكدت مؤسسة "كلمات" للنشر أن دولة الإمارات العربية المتحدة أدركت أن الاستثمار في المعرفة أقوى وسيلة لتشكيل مستقبل شعبها ولهذا وعلى مدى عقود، وضعت الأطفال في قلب رؤية التنمية، لضمان نمو الأطفال الإماراتيين في بيئات تعليمية وداعمة، مع توفير الفرص التي يحتاجونها للتعلّم والاستكشاف وتحقيق كامل إمكاناتهم بلا حدود.

 

وقالت آمنة المازمي مدير مؤسسة كلمات، اليوم ومع استمرار الدولة في تعزيز مسيرة التحول الرقمي، أصبح مفهوم المعرفة يتخذ أبعاداً جديدة تتماشى مع متطلبات العصر الرقمي.. ويأتي شعار يوم الطفل الإماراتي هذا العام، "الحق في المعرفة الرقمية"، ليعكس هذا التحوّل، ولتذكيرنا بأن تمكين الأطفال اليوم لا يقتصر على تعليمهم القراءة فقط، بل يشمل أيضاً تزويدهم بالقدرة على التعامل مع المعرفة بطريقة مسؤولة في عالم رقمي يتشكّل من خلال الخوارزميات والذكاء الاصطناعي وتدفق غير مسبوق للمعلومات.

 

وأضافت: "نحن في المؤسسة ننظر إلى المعرفة الرقمية باعتبارها امتداداً طبيعياً لرسالتنا في ضمان حق كل طفل في الوصول إلى المعرفة؛ فكما يفتح الوصول إلى الكتب آفاق الخيال والتعلّم، تزوّد المعرفة الرقمية الأطفال بمهارات التفكير النقدي والوعي والثقة التي تمكّنهم من التفاعل مع المعلومات وصناعة الأفكار والمساهمة في تشكيل المستقبل".

المصدر: وام
مؤسسة كلمات
الطفل
يوم الطفل الإماراتي
الإمارات
كلمات
