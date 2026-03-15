«غايته العين» يُطلق «مهرجان العيد العائلي»

أبوظبي (الاتحاد)

تنظم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي الدورة الثانية من مهرجان «غايته العين» بُحلة جديدة ومزيد من التجارب الثقافية والترفيهية لمدة 8 أيام من 20 إلى 27 مارس 2026 في المنطقة الخارجية من مركز أدنيك العين.

يحتفي المهرجان بروح عيد الفطر السعيد وأجواء منطقة العين النابضة بالحياة من خلال برنامجه الحافل بالعروض الحية، والأنشطة الترفيهية المناسبة لمختلف الأعمار، والفعاليات الثقافية ومناطق الألعاب، إلى جانب عروض الفنون الأدائية والتراثية المباشرة.

وتُتاح للزوار فرصة استكشاف مساحات مخصَّصة للفنون، والمشاركة في ورش عمل تفاعلية.

ويضم البرنامج مجموعة من التجارب الترفيهية، تشمل غرفة التحطيم، وركوب الخيل، ومناطق الألعاب الهوائية للأطفال، إضافة إلى مساحات تحتفي بثقافة أبوظبي الغنية. وتكتمل التجربة بخيارات متنوعة من متاجر التسوق والمطاعم التي تمزج بين النكهات الإماراتية والأطباق العالمية.

ويجسِّد مهرجان «غايته العين» الثقافة الإماراتية الأصيلة، والروح المجتمعية في منطقة العين، ويعكس شعاره «مهرجان العيد العائلي» دوره في ترسيخ الروابط الاجتماعية، عبر توفير مساحة تجمع العائلات والأصدقاء للاحتفال معاً بعيد الفطر السعيد.

ويسهم المهرجان في تعزيز مكانة منطقة العين، بوصفها وجهةً مفضلةً لأفراد المجتمع المحلي والزوار.