علماء يحولون المخلفات البلاستيكية إلى دواء لمرض باركنسون

اكتشف علماء طريقة لصنع دواء لمرض باركنسون من الزجاجات البلاستيكية المستعملة، موضحين أن هذه الطريقة تظهر كيفية "إعادة ابتكار" المخلفات وتحويلها إلى موارد قيمة.

وأعلنت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، اليوم الاثنين، أن فريقاً من جامعة إدنبرة طور هذه الطريقة، التي تستفيد من قدرة البكتيريا على تحويل المخلفات البلاستيكية إلى علاج لمرض باركنسون يُعرف باسم "إل-دوبا".

وأفادت تقارير بأنها المرة الأولى التي يتم خلالها استخدام عملية بيولوجية طبيعية لتحويل المخلفات البلاستيكية إلى دواء لعلاج مرض عصبي.

وقد تم تمويل البحث من قبل هيئة البحث والابتكار في المملكة المتحدة، ومركز ابتكار التكنولوجيا الحيوية الصناعية، فيما يعتزم الفريق البحثي حالياً تطوير التقنية لاستخدامها في التطبيقات الصناعية.