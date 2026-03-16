الإثنين 16 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

علماء يحولون المخلفات البلاستيكية إلى دواء لمرض باركنسون

16 مارس 2026 19:58

اكتشف علماء طريقة لصنع دواء لمرض باركنسون من الزجاجات البلاستيكية المستعملة، موضحين أن هذه الطريقة تظهر كيفية "إعادة ابتكار" المخلفات وتحويلها إلى موارد قيمة.
وأعلنت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، اليوم الاثنين، أن فريقاً من جامعة إدنبرة طور هذه الطريقة، التي تستفيد من قدرة البكتيريا على تحويل المخلفات البلاستيكية إلى علاج لمرض باركنسون يُعرف باسم "إل-دوبا".
وأفادت تقارير بأنها المرة الأولى التي يتم خلالها استخدام عملية بيولوجية طبيعية لتحويل المخلفات البلاستيكية إلى دواء لعلاج مرض عصبي.
وقد تم تمويل البحث من قبل هيئة البحث والابتكار في المملكة المتحدة، ومركز ابتكار التكنولوجيا الحيوية الصناعية، فيما يعتزم الفريق البحثي حالياً تطوير التقنية لاستخدامها في التطبيقات الصناعية.

المصدر: د ب أ
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©