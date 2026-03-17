فادية عبدالغني: «أولاد الراعي» أعادني إلى الدراما

سعيد ياسين (القاهرة)



تعود الممثلة فادية عبد الغني إلى الدراما الرمضانية بعد غياب سنوات طويلة، من خلال مسلسل «أولاد الراعي»، الذي يُعرض عبر «قناة أبوظبي» ومنصّة ADMN، وتجسِّد فيه شخصية تعتبرها إضافة مهمة في مشوارها الفني، الذي قدمت فيه شخصيات مهمة تنوعت بين القوة والانكسار. عناصر النجاح أوضحت فادية عبد الغني، أن «أولاد الراعي» يحمل كل عناصر النجاح، حيث يطرح، في إطار اجتماعي مشوِّق، عدداً من القضايا الاجتماعية والإنسانية المهمة التي تمس علاقات البشر داخل الأسرة الواحدة. وفي الوقت الذي يقدم فيه العمل قيمة كبيرة للجمهور، ما شجّعها للعودة إلى الدراما الرمضانية.



وعبّرت عن سعادتها بعرض المسلسل على شاشة «قناة أبوظبي»، مؤكدة أن الأعمال التي تُعرض عليها يتم اختيارها بعناية وتحظى بنسب مشاهدة عالية، ولا تقتصر على جمهور الإمارات أو الخليج، بل تمتد إلى مختلف الدول العربية. الخير والشر وأشارت فادية عبد الغني، إلى أنها تجسِّد في «أولاد الراعي» شخصية جديدة تماماً عليها، وثرية في تفاصيلها الدرامية، تمزج بين الخير والشر. وهي لسيدة تجاوزت الستين من عمرها تُدعى «آمال»، مريضة بـ«الذهان»، وهو حالة نفسية يفقد المصاب بها اتصاله بالواقع.



وذكرت أنها لم تلتقِ في حياتها بشخص مصاب بهذا المرض، ولم تذهب إلى طبيب نفسي لدراسة الشخصية، لكنها قرأت كثيراً عن المرض، وشاهدت فيديوهات متخصِّصة فهمت من خلالها طبيعة المرض وأعراضه، مشيرة إلى تعاطفها الكبير مع الشخصية. خيارات مصيرية وتدور أحداث المسلسل حول 3 أشقاء يخوضون رحلة كفاح مريرة لبناء إمبراطورية تجارية تهز عالم المال. ومع تضخم الثروة والنفوذ، يتحوّل النجاح إلى اختبارٍ قاسٍ لروابط الدم، حيث تتشابك المصالح وتنفجر صراعات السلطة والولاء بينهم. ويضعهم العمل أمام خيارات مصيرية تهدِّد الكيان الذي بنوه معاً، ويكشف كيف يمكن للمال أن يغيِّر القلوب ويقلب الأشقاء إلى خصوم. فريق العمل وأثنت فادية عبد الغني، على طاقم العمل، من المخرج محمود كامل، وفريق التأليف، وزملائها الممثلين ماجد المصري، خالد الصاوي، نرمين الفقي، أحمد عيد، إيهاب فهمي، وأمل بوشوشة.



كما أثنت على الوجوه الجديدة التي تشاركها العمل: محمد عز، إيناس كامل، ساندي مراد، إيمان يوسف، ونوران ماجد، داعية الشباب إلى ضرورة اختيار الأعمال الجيدة من بين ما يُعرض عليهم، والحرص على تقديم أدوار ذات قيمة. واعتبرت أنه لا يوجد دور صعب وآخر سهل، ما دام الممثل يدرس الشخصية جيداً ويغوص في تفاصيلها، إلى جانب تعاونه مع ممثلين متميزين، ومخرج واعٍ، وجهة إنتاج توفر كل عناصر النجاح للعمل. سر الغياب وأرجعت فادية عبد الغني، غيابها عن الدراما في السنوات الأخيرة، مقارنة بالماضي، إلى أنها تفضل الابتعاد حين لا تجد الدور المناسب لها، أو حين لا تجد التقدير الجيد لمشوارها الفني الطويل، الذي يضم أكثر من 140 عملاً فنياً تنوعت بين المسلسلات والأفلام والمسرحيات. وأشارت إلى أنها تفكر كثيراً قبل تقديم أي عمل فني، ولا تقبل الأعمال الاستهلاكية التي قد تمر مرور الكرام، موضحة أنها لا تهتم بمساحة الدور بقدر اهتمامها بتأثيره في الأحداث وإضافة كل جديد وثري إلى تاريخها الفني. السباق الرمضاني اعتبرت فادية عبد الغني، أنه وعلى الرغم من طرح مواسم درامية خارج السباق الرمضاني، فإن العرض الرمضاني لا يزال يمثل أهمية كبيرة ومذاقاً خاصاً سواء للممثلين وللجمهور.



وقالت إنها تعتز بعشرات المسلسلات الناجحة التي عُرضت في شهر رمضان، وتنوّعت بين الاجتماعية والتاريخية والتراثية والكوميدية، وجسَّدت فيها شخصيات أحدثت نقلات نوعية في مشوارها الفني، ومنها: «أديب»، «المال والبنون»، «على الزيبق»، «السيرة الهلالية»، «نصف ربيع الآخر»، «محمد رسول الله»، «العصيان»، «الفتوحات الإسلامية»، «بلاط الشهداء»، «الثعلب»، «لا»، «الوتد»، «التوأم»، «تاجر السعادة»، «خطوط حمراء»، و«سوق العصر».