"ليالي رمضان" في إكسبو الشارقة يشهد إقبالاً متزايداً مع اقتراب عيد الفطر

تشهد فعاليات معرض "ليالي رمضان 2026" الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ضمن الدورة الـ36 من "مهرجان رمضان الشارقة"، زخماً كبيراً مع اقتراب عيد الفطر المبارك، مقدماً لزواره مفاجآت تسوق مذهلة تتضمن عروضاً استثنائية وتخفيضات كبرى تصل إلى أكثر من 75% على مجموعة متنوعة من أفضل المنتجات.

ويقدم المعرض، الذي يستمر حتى 22 مارس الحالي، تجربة تسوق متكاملة على مساحة تزيد عن 18 ألف متر مربع، بمشاركة أكثر من 210 عارضين ونحو 700 علامة تجارية محلية وعالمية، تعرض تشكيلة متنوعة من المنتجات التي تلبي احتياجات الأسر خلال الشهر الفضيل وعيد الفطر، بما في ذلك الأزياء والمنسوجات والملابس الرياضية والعطور ومستحضرات التجميل، إلى جانب الأجهزة الكهربائية والتجهيزات المنزلية والمواد الغذائية والحلويات والمجوهرات وألعاب الأطفال والقرطاسية.

وتزداد أجواء معرض ليالي رمضان تألقاً خلال الأيام القادمة، حيث سيكون بانتظار سكان إمارة الشارقة وزوارها المزيد من الأمسيات الرمضانية متضمنة مجموعة متميزة من الفعاليات والبرامج الثقافية والترفيهية الملائمة لكل أفراد العائلة، والتي تشتمل على فقرات مفتوحة تتيح لجمهور المتسوقين المشاركة فيها والحصول على جوائز قيمة والاشتراك في سحوبات على باقة كبيرة من الجوائز.

وتواصل قرية التراث في المعرض استقطاب الزوار من مختلف الفئات، حيث تقدم تجربة ثقافية غنية تعكس العادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة وأجواء الشهر الفضيل، من خلال عروض الفنون الشعبية والمسابقات الثقافية والبرامج التراثية المتنوعة، كما تتيح القرية للزوار التعرف على مجموعة من المنتجات التراثية والحرف اليدوية التي تقدمها الأسر المنتجة والمشاريع الصغيرة، بما في ذلك الملابس التقليدية والمشغولات اليدوية ومنتجات الخوص والبخور والعطور العربية، إلى جانب عرض العملات القديمة وأدوات الصيد البحري، وغيرها من المقتنيات التراثية، فضلاً عن تقديم أشهى المأكولات الشعبية والتمور والقهوة العربية.

وقال سعادة سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة إن معرض ليالي رمضان يواصل ترسيخ مكانته كأحد أبرز الفعاليات التسويقية والترفيهية التي تحظى بإقبال واسع من العائلات والزوار، مشيراً إلى أن الزخم الذي يشهده المعرض مع اقتراب عيد الفطر يعكس الثقة المتزايدة التي يحظى بها الحدث من قبل المتسوقين والعارضين على حد سواء، لما يوفره من تجربة متكاملة تجمع بين التسوق والترفيه والأجواء الرمضانية الأصيلة.

وأضاف أن المعرض يشكل منصة مهمة لدعم قطاع التجزئة وتعزيز الحركة الاقتصادية في الإمارة، من خلال استقطاب نخبة من أكبر العلامات التجارية المحلية والعالمية وتقديم عروض وتخفيضات تنافسية تلبي احتياجات الأسر، لافتاً إلى أن الأيام المقبلة من المعرض ستحمل المزيد من المفاجآت والفعاليات الترفيهية التي يمكن لجميع أفراد الأسرة الاستمتاع بها، داعياً الجمهور إلى زيارة المعرض والاستفادة من العروض المميزة التي يقدمها العارضون مع اقتراب عيد الفطر المبارك.