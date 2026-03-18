في عيد الفطر.. «تيم لاب فينومينا أبوظبي» يقدّم تجارب غامرة للعائلات

أبوظبي (الاتحاد)

يستقبل «تيم لاب فينومينا أبوظبي» زوّاره في عيد الفطر لخوض تجربة متعددة الحواس بين أعمال فنية حيّة، يتطور فيها الضوء والصوت والحركة باستمرار، في تجربة تتجاوز حدود الخيال.وتبرز هذه الوجهة كخيار مثالي عند زيارة المنطقة الثقافية في السعديات، إذ تمنح الزوّار من مختلف الفئات العمرية مساحة لاستكشاف مساراتهم الخاصة، وسط بيئات تتقاطع فيها عناصر الفن والتكنولوجيا والطبيعة في حالة تحوّل مستمر، لتقدم في كل مرة تجربة متجددة تحمل ملامح مختلفة.

وتشكِّل عطلة عيد الفطر فرصة لاكتشاف أحدث العملَين الفنيَّين: «شموس بلا كتلة وشموس مظلمة» و«الكتل الضخمة في حديقة الجذور»، حيث تتداخل عناصر الإدراك والبيئة والخيال ضمن تجربة فنية متكاملة.

وفي شهر رمضان المبارك، يستقبل «تيم لاب فينومينا أبوظبي» زوّاره يومياً من الساعة 10:00 صباحاً حتى 8:00 مساءً، واعتباراً من أول أيام عيد الفطر، تعود الوجهة إلى ساعات عملها الاعتيادية، حيث تستقبل الزوّار يومياً من الساعة 10:00 صباحاً حتى 10:00 ليلاً.