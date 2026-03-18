عدد اليوم

«اللوفر أبوظبي» يحتفي بعيد الفطر بباقة ورش وعروض

18 مارس 2026 22:19

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
البرلمان العربي يدين استمرار الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف الإمارات
«الشؤون الإسلامية» تفتتح مسجدي نهيان وذياب بن زايد في جزيرة الجبيل بأبوظبي

احتفالاً بعيد الفطر، يدعو متحف اللوفر أبوظبي الزوار للاستمتاع بعددٍ من الأنشطة المستوحاة من مجموعة المتحف، بدءاً من ورش العمل التفاعلية والجولات الإرشادية مروراً بالتجارب الغامرة المُصمّمة للزوار من مختلف الأعمار.
وانطلاقاً من ورش عمل عائلية تحضر طقوس العيد عبر رحلات حسية يفوح منها عبير الفنون. وقد صمِّمت لتعريف المشاركين بفكرة العطاء كلغة عالمية، وذلك بصورة مستلهَمة من مجموعة مقتنيات المتحف الفنية. 

«اصنع عملة»
استلهاماً من تقليد توزيع العيدية، وهي هدية مالية تقليدية، أو ألعاب، أو حلويات، يصمِّم المشاركون عملاتهم الخاصة باستخدام أوراق الألومنيوم، وتُستوحى العملات من مجموعة المتحف، بينها: دينار من عهد هارون الرشيد، وتيبيريوس الثالث، وعملة دائرية من الصين.

«بطاقة تهنئة»
يستمد هذا النشاط إلهامه من البهجة والألوان المشرقة في عمل الفنان بول كليه الفني بعنوان «نعيم الشرق».
يجسِّد المشاركون طقوسهم الخاصة بالعيد عبر أسلوب مستوحى من الفنان ليصمموا بطاقات تهنئة أو أظرف لأحبّائهم، مع إهداء خاص لأمهاتهم.

«جولة إرشادية» 
يمكن للزائرين الاستمتاع بجولة إرشادية بين أرجاء «اللوفر أبوظبي»، مدتها 45 دقيقة في قاعات العرض لاكتشاف أبرز مقتنيات المتحف. وتتوفر جولة إرشادية جماعية بصحبة مرشد لاستكشاف أبرز مقتنيات المتحف، ومعارضه العالمية، وهندسته المعمارية.

«عبير الفنون»
تجربة غامرة تدعو الزوار لاكتشاف الفن من خلال حاسة الشم، برفقة مرشد كتاب «عبير الفنون» الذي أُعِدّ لهذا الغرض. وباستخدام تقنية الكبسلة الدقيقة، أُدمجت الروائح مباشرة في صفحات الكتيّب، ما يتيح للزوار التفاعل مع الأعمال الفنية عبر لغة العطور العالمية.

«السلحفاة الحمراء»
عرض فيلم «السلحفاة الحمراء»، قصة متحركة جميلة تخلو من الحوار، تحكي عن رجل عالق في جزيرة مهجورة، حيث تغيّر مواجهته مع سلحفاة حمراء غامضة حياته إلى الأبد.

«رحلة عبر التاريخ»
يعيد المتحف عبر «رحلة عبر التاريخ» إعادة تصوّر التاريخ، وتقدِّم الرحلة الافتراضية التي تستغرق 25 دقيقة عبر روما الإمبراطورية، بغداد في العصور الوسطى، والهند المغولية تجربة تعتمد على تتبع حركة الجسم بالكامل لاسلكياً، ما يتيح لما يصل إلى 10 مشاركين في الوقت نفسه التحرك بحرية عبر بيئات رقمية حية يمكن السير فيها. وتقوم هذه التجربة على مقتنيات أثرية حقيقية وسياقات ثقافية، وتدعو كل بيئة افتراضية الزوار إلى التفاعل مع الماضي كتجربة حية متعددة الحواس.

«صيد الكنز العائلي»
لعبة رقمية مجانية للأطفال على الهواتف المحمولة، مصممة للأطفال (من 6 إلى 12 عاماً) وعائلاتهم، تصطحب المستكشفين الصغار في رحلة ممتعة عبر قاعات «اللوفر أبوظبي» الدائمة، حيث يمكنهم حل الألغاز، وكشف الأسرار، والتفاعل مع الفن كما لم يحدث من قبل.

«بيكاسو: تصوّر الشكل»
معرض بارز مخصص لبابلو بيكاسو، الفنان الأكثر تأثيراً في القرن العشرين، يستكشف إعادة بيكاسو الجذرية لتشكيل الجسم البشري. يتتبع المعرض تعامل بيكاسو مع تصوّر الشكل بدءاً من تجاربه المبكرة مع المدرسة التكعيبية إلى البورتريهات الكلاسيكية، والأعمال السريالية، ولوحاته الجريئة المتأخرة.
يجمع المعرض أكثر من 130 عملاً فنياً، مقدماً رحلة استرجاعية ومساراً زمنياً لأعمال بيكاسو، ممزوجاً بتحولاته الفنية الجذرية مع الأساطير اليونانية عبر الرسم، والنحت، والرسم التخطيطي، والخزف.

أبوظبي
عيد الفطر
متحف اللوفر
عيد الفطر السعيد
متحف اللوفر أبوظبي
الإمارات
عيد الفطر المبارك
اللوفر أبوظبي
اللوفر
آخر الأخبار
شعار وزارة الداخلية القطرية
الأخبار العالمية
قطر: الدفاع المدني يتعامل مع حريق بمنطقة رأس لفان جراء استهداف إيراني
اليوم 22:53
6 لاعبين يقتربون من الرحيل عن ريال مدريد
الرياضة
6 لاعبين يقتربون من الرحيل عن ريال مدريد
اليوم 22:43
محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
علوم الدار
البرلمان العربي يدين استمرار الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف الإمارات
اليوم 22:40
«المركزي» يبقي على سعر الأساس عند 3.65%
اقتصاد
«المركزي» يبقي على سعر الأساس عند 3.65%
اليوم 22:37
الإصابة تحرم سان جيرمان من جهود باركولا
الرياضة
الإصابة تحرم سان جيرمان من جهود باركولا
اليوم 22:35
