نصائح صحية لاستقبال عيد الفطر بنشاط

لكبيرة التونسي (أبوظبي)



في اليوم الأخير من رمضان، يدعو الأطباء إلى الاستعداد لعيد الفطر المبارك بطريقة صحية ومتوازنة، خصوصاً بعد شهر من الصيام وتغير العادات الغذائية ونمط الحياة. ويؤكد اختصاصيو التغذية أن الاعتدال في الطعام والحفاظ على نمط صحي خلال أيام العيد يسهمان في تجنب الكثير من المشكلات الصحية التي قد تزداد خلال هذه الفترة.

يشير الأطباء إلى أن عيد الفطر المبارك الذي يمثِّل فرصة لتعزيز الروابط الاجتماعية وقضاء أوقات ممتعة مع العائلة والأصدقاء، يتطلب الحفاظ على التوازن الصحي لضمان الاستمتاع بهذه المناسبة من دون التعرض لمشكلات صحية. ويؤكدون أن اتباع نمط صحي خلال أيام العيد، بما يشمل الاعتدال في الطعام، وممارسة النشاط البدني، وشرب كميات كافية من الماء، يساعد في الحفاظ على الطاقة والاستمتاع بأجواء العيد بشكل أفضل.





وجبات متوازنة

أوضح الدكتور نضال شاويش، استشاري ورئيس طب الطوارئ في «مدينة برجيل الطبية بأبوظبي»، أن أقسام الطوارئ تشهد خلال أيام العيد زيادة في بعض الحالات المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام، إلى جانب بعض حالات التسمم الغذائي أو آلام المعدة الحادة. وأشار إلى أن الانتقال المفاجئ من نظام الصيام إلى تناول كميات كبيرة من الأطعمة الدسمة والحلويات، قد يؤدي لدى البعض إلى اضطرابات صحية تتطلب تدخلاً طبياً. وأضاف: ننصح بضرورة الاعتدال في تناول الطعام خلال العيد، والحرص على تناول وجبات صحية، مشدِّداً على أهمية مراجعة الطوارئ فوراً في حال الشعور بآلام شديدة في البطن أو أعراض تسمم غذائي، مثل القيء المستمر أو الدوخة.





نمط غذائي طبيعي

من جهته، أكد الدكتور مروان دعدوش، استشاري ورئيس قسم أمراض الجهاز الهضمي في «مدينة برجيل الطبية»، أن المعدة تحتاج إلى التدرج في العودة إلى نمطها الغذائي الطبيعي بعد شهر من الصيام، موضحاً أن الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات خلال أيام العيد، قد يؤدي إلى الحموضة والانتفاخ وعسر الهضم، وهي من أكثر المشكلات الصحية شيوعاً خلال هذه الفترة. وذكر أن أفضل طريقة لتجنب هذه الأعراض، هي البدء بوجبات خفيفة ومتوازنة، مع توزيع الطعام على عدة وجبات صغيرة خلال اليوم بدلاً من تناول كميات كبيرة دفعة واحدة، كما نصح بالإكثار من شرب الماء، وتناول الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الخضراوات والفواكه للمساعدة على تحسين عملية الهضم.





الفواكه والمكسرات

بدورها، أشارت اختصاصية التغذية العلاجية، فاطمة بن عمار، إلى أن الإفراط في تناول حلويات العيد، التي تُعَد جزءاً من التقاليد الاجتماعية، قد يؤدي إلى زيادة السعرات الحرارية وارتفاع مستويات السكر في الدم، خصوصاً لدى مرضى السكري أو الأشخاص الذين يعانون من زيادة في الوزن. وأكدت أنه يمكن الاستمتاع بحلويات العيد باعتدال، مع تجنُّب تناولها بشكل متكرر خلال اليوم، كما نصحت بالتركيز على الخيارات الصحية، مثل الفواكه والمكسرات غير المملحة، والحد من المشروبات المحلاة والمشروبات الغازية التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر.