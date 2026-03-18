الخميس 19 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
«الدراما.. صوت الأسرة الإماراتية».. رسائل مجتمعية هادفة

جانب من الجلسة
18 مارس 2026 23:54

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
«شاطئ ياس باي الشرقي».. وجهة سياحية جديدة على جزيرة ياس
جامع الشيخ زايد الكبير يقدم تجارب عائلية في عيد الفطر

نظّمت جمعية ياس للثقافة والفنون والمسرح جلسة ضمن مجلسها الرمضاني بعنوان «الدراما.. صوت الأسرة الإماراتية»، بالتعاون مع وزارة الثقافة، وذلك بمقر الجمعية في أبوظبي.
استضافت الجلسة الفنان حبيب غلوم، وخبيرة التراث سميحة الكعبي «أم سالم»، والفنانة أمل سالم، والفنان عبدالله نبيل، وأدارها الإعلامي والفنان عبدالله بن حيدر، بحضور عدد من أعضاء الجمعية والمهتمين بالشأن الثقافي والفني، وذلك بهدف تسليط الضوء على الدراما التلفزيونية وتأثيرها المباشر والإيجابي على الأسرة الإماراتية.
تناولت الجلسة أهمية الدراما الإماراتية ودورها عبر السنوات في نقل رسائل مجتمعية هادفة، وإبراز قضايا تمس الأسرة والمجتمع، وتمكّنها من ترك بصمة واضحة في ذاكرة الجمهور، إلى جانب دورها في تعزيز الهوية الوطنية، وتسليط الضوء على التحولات المجتمعية.
وأكد المتحدثون ضرورة إنتاج أعمال فنية تعكس قضايا الأسرة وقِيم المجتمع، وتواكب التطورات المعاصرة من دون أن تفقد رسالتها الأساسية.
وأكد عبدالله الشحي، رئيس الجمعية، أهمية إقامة مثل هذه الجلسات واستمراريتها، مشيراً إلى أنها تعكس التزام الجمعية بدعم الثقافة والفنون، وتعزِّز الحوار البنّاء بين الفنانين والمجتمع، وتسهم في إبراز الدور الفاعل للدراما في تعزيز الهوية الوطنية.

آخر الأخبار
«شاطئ ياس باي الشرقي».. وجهة سياحية جديدة على جزيرة ياس
الترفيه
«شاطئ ياس باي الشرقي».. وجهة سياحية جديدة على جزيرة ياس
19 مارس 2026
شعار وزارة الدفاع القطرية
الأخبار العالمية
قطر تتصدى لصاروخين باليستيين أُطلقا من إيران
19 مارس 2026
جامع الشيخ زايد الكبير يقدم تجارب عائلية في عيد الفطر
الترفيه
جامع الشيخ زايد الكبير يقدم تجارب عائلية في عيد الفطر
19 مارس 2026
جانب من الرياض - أرشيفية
الأخبار العالمية
السعودية: 4 مصابين إثر سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي على موقع سكني
19 مارس 2026
جانب من الجلسة
الترفيه
«الدراما.. صوت الأسرة الإماراتية».. رسائل مجتمعية هادفة
اليوم 23:54
