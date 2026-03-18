«شاطئ ياس باي الشرقي».. وجهة سياحية جديدة على جزيرة ياس

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت ميرال، الرائدة في تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، عن افتتاح «شاطئ ياس باي الشرقي»، الوجهة الشاطئية الأحدث ضمن «ياس باي ووترفرونت» في جزيرة ياس، وذلك في 19 مارس.

ويأتي هذا الافتتاح في إطار التزام ميرال الاستراتيجي والمتواصل بتقديم تجارب ممتعة لا تُنسى لجميع ضيوف جزيرة ياس، وتعزيز مكانة الجزيرة كوجهة عالمية للترفيه والاستجمام.

يمتد الشاطئ الجديد، على طول 290 متراً من الواجهة البحرية، ليقدم تجربة شاطئية عصرية مصممة للباحثين عن أجواء هادئة ومفعمة بالحيوية في آنٍ واحد؛ إذ يمكن للضيوف الاستمتاع بمساحة مخصصة للياقة البدنية وملعب رياضي في الهواء الطلق، إلى جانب سهولة الوصول إلى الشاطئ، مما يجعله وجهةً ترفيهية شاطئية مثالية تجمع الاسترخاء وممارسة التمارين الصباحية مع إطلالة بحرية خلابة.

وقال جوناثان براون، الرئيس التنفيذي لإدارة المحفظة في ميرال: يشكّل افتتاح «شاطئ ياس باي الشرقي» إضافة نوعية إلى مجموعة التجارب المتنوعة في «ياس باي ووترفرونت» وجزيرة ياس ككل، ويعكس التزامنا بتطوير وجهات نابضة بالحياة تلبي احتياجات الزوار والمجتمع على حدٍ سواء. تم تصميم الوجهة الجديدة بعناية لتقدم مجموعة مختارة من التجارب التي تلبي مختلف احتياجات وتطلعات الضيوف، ضمن جهودنا المستمرة لترسيخ مكانة جزيرة ياس كإحدى أبرز الوجهات العالمية للترفيه والاستجمام.

يفتح الشاطئ الجديد أبوابه للزوار يومياً من الساعة 7:00 صباحاً حتى غروب الشمس، مما يتيح الاستمتاع بنمط حياة جزيرة ياس المتكامل.

يمكن للزوار الاستمتاع بتجارب متنوعة من الأنشطة الترفيهية والرياضية، بما فيها الغطس، وتنس الطاولة، والريشة الطائرة، وكرة الطائرة الشاطئية.

واعتباراً من شهر يونيو، سيشهد الشاطئ إطلاق برنامج متكامل من أنشطة اللياقة المجتمعية والصحية، يتضمن جلسات اليوغا، وتمارين التنفّس، وتدريبات «بيتش بوت كامب» على الشاطئ، وتمارين عالية الشدّة HIIT، إضافة إلى جلسات متخصصة لتعزيز المرونة والحركة.

يأتي الشاطئ الجديد ليعزّز التجارب المتنوعة التي تميز «ياس باي ووترفرونت»، والتي تضم أكثر من 20 خياراً متميزاً من المطاعم والمقاهي، إضافة إلى «الاتحاد أرينا»، والتي توجد على مقربة من المدن الترفيهية والتجارب العالمية الشهيرة على جزيرة ياس، بما فيها: «سي وورلد»، و«عالم فيراري»، و«عالم وارنر براذرز»، و«كلايم»، و«ياس ووتروورلد»، و«ياس مارينا».