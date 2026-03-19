الجسمي وسعد يحييان «ليالي العيد» في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تشهد العاصمة الإماراتية أبوظبي في عيد الفطر برنامجاً فنياً مميزاً ضمن احتفالات «ليالي العيد»، حيث يفتتح الفنان حسين الجسمي، الحفلات الغنائية، مقدماً على مسرح «سبيس 42 أرينا» في شاطئ الراحة، يوم السبت 21 مارس، باقة من أشهر أغنياته الخليجية والعربية. ويحيي أحمد سعد، الحفل الثاني من الأمسيات الفنية، في 22 مارس، مؤدياً مجموعة من أغنياته الشهيرة.

تقدّم أمسيات «ليالي العيد» برنامجاً متكاملاً من العروض الحيّة التي تمزج بين الموسيقى والثقافة، لتمنح الجمهور تجربة احتفالية مميزة خلال عطلة العيد، وتعزّز مكانة أبوظبي، وجهة رئيسة لاستضافة أبرز الفعاليات الفنية في المنطقة.

حسين الجسمي، نجح على مدار أكثر من 3 عقود في ترسيخ مكانته كأحد أهم الأصوات التي شكّلت وجدان الجمهور العربي، من خلال أعمال لاقت انتشاراً واسعاً، بينها: «مشتاق»، «بشرة خير»، «بالبنط العريض» و«فقدتك».

وتميز أحمد سعد، في ترسيخ حضوره من خلال أعمال لاقت انتشاراً واسعاً، بينها: «اليوم الحلو ده»، «يا ليالي»، «مكسّرات»، و«زي زمان».