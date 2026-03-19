الخميس 19 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

الجسمي وسعد يحييان «ليالي العيد» في أبوظبي

الجسمي
19 مارس 2026 15:53

أبوظبي (الاتحاد)
تشهد العاصمة الإماراتية أبوظبي في عيد الفطر برنامجاً فنياً مميزاً ضمن احتفالات «ليالي العيد»، حيث يفتتح الفنان حسين الجسمي، الحفلات الغنائية، مقدماً على مسرح «سبيس 42 أرينا» في شاطئ الراحة، يوم السبت 21 مارس، باقة من أشهر أغنياته الخليجية والعربية. ويحيي أحمد سعد، الحفل الثاني من الأمسيات الفنية، في 22 مارس، مؤدياً مجموعة من أغنياته الشهيرة.

أخبار ذات صلة
تقدّم أمسيات «ليالي العيد» برنامجاً متكاملاً من العروض الحيّة التي تمزج بين الموسيقى والثقافة، لتمنح الجمهور تجربة احتفالية مميزة خلال عطلة العيد، وتعزّز مكانة أبوظبي، وجهة رئيسة لاستضافة أبرز الفعاليات الفنية في المنطقة. 
حسين الجسمي، نجح على مدار أكثر من 3 عقود في ترسيخ مكانته كأحد أهم الأصوات التي شكّلت وجدان الجمهور العربي، من خلال أعمال لاقت انتشاراً واسعاً، بينها: «مشتاق»، «بشرة خير»، «بالبنط العريض» و«فقدتك». 
وتميز أحمد سعد، في ترسيخ حضوره من خلال أعمال لاقت انتشاراً واسعاً، بينها: «اليوم الحلو ده»، «يا ليالي»، «مكسّرات»، و«زي زمان».

أبوظبي
أحمد سعد
حسين الجسمي
فرحة العيد
عيد الفطر المبارك
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©