في عيد الفطر.. «مهرجان الشيخ زايد» يحتفي بباقة من العروض والجوائز

أبوظبي (الاتحاد)

يحتفي «مهرجان الشيخ زايد» بعيد الفطر المبارك هذا العام بباقة متنوعة من العروض والفعاليات والجوائز التي تمتد طوال أيام العيد، في أجواء احتفالية تعكس روح الفرح والبهجة، وتجمع بين الأصالة الإماراتية العريقة والتنوع الثقافي العالمي، ليكون المهرجان الوجهة المثالية لكل من يبحث عن تجربة عيد لا تُنسى مع العائلة والأصدقاء.

فرق شعبية

تتصدر عروض الفرق الشعبية الإماراتية المشهد الاحتفالي، حيث تقدم لوحات فنية نابضة بالحياة على إيقاعات العيالة والرزفة والرواح والندبة، وغيرها من الفنون التراثية الأصيلة التي تعكس عمق الموروث الثقافي لدولة الإمارات. وتتنقل هذه العروض في ساحات المهرجان طوال اليوم، مقدّمة للزوار تجربة ثقافية غنية تستحضر عبق الماضي وروح الهوية الوطنية. وتقدّم فرقة الأطفال التراثية عروضاً استعراضية يشارك فيها الصغار بحماس وفرح، من خلال لوحات وأناشيد وطنية تعزِّز ارتباط الأجيال بموروثها الثقافي وقيمها الأصيلة، في أجواء تجمع بين المتعة والتعلم. مهرجان الأطفال يمنح المهرجان الأطفال نصيباً وافراً من الفرح، حيث تتجول الشخصيات الكرتونية المحببة في مختلف أرجاء المهرجان لاستقبال الصغار والتقاط الصور التذكارية معهم، كما يقدّم مسرح الأطفال عروضاً ترفيهية وتفاعلية متنوعة تضفي المزيد من المرح والبهجة على زيارتهم وتصنع ذكريات تحفر في الذاكرة.

سحوبات يومية

تزداد أجواء الاحتفال تشويقاً مع السحوبات الكبرى التي تقام يومياً، حيث تمنح الفرصة للفوز بجوائز قيمة في سحبَين يقامان خلال الأمسية، الأول الساعة 8:00 مساءً والثاني الساعة 10:00 ليلاً.

مدينة الألعاب

يحرص «مهرجان الشيخ زايد» على تقديم تجربة متكاملة للزوّار من خلال خصومات استثنائية تشمل مختلف مرافق المهرجان، فقد أطلقت مدينة الألعاب «الوثبة وندرلاند» خصماً 50% على الألعاب والتجارب الترفيهية التي تناسب مختلف الأعمار. كما تقدم محمية النوادر خصماً بنسبة 50% على الدخول، ليتمكن الزوّار من التعرف عن قرب على مجموعة من الحيوانات والطيور النادرة في تجربة تعليمية ممتعة. وفي حديقة الديناصورات خصم 50% أيضاً، حيث تصطحب المجسمات العملاقة الزوار في رحلة مدهشة إلى عالم ما قبل التاريخ، وفي تجربة تجمع بين المعرفة والترفيه. ولا تقتصر الخصومات على الوجهات الترفيهية فقط، بل تمتد لتشمل الأجنحة الدولية والمطاعم والمقاهي المنتشرة في أنحاء المهرجان، والتي تقدم منتجات ثقافية متنوعة وأطباقاً من مطابخ عالمية متعددة، لتكون الزيارة رحلة تسوق وتذوق استثنائية.

تغطية إعلامية

تحظى احتفالات العيد في «مهرجان الشيخ زايد» بتغطية إعلامية مباشرة تنقل أبرز الفعاليات والعروض إلى الجمهور داخل الدولة وخارجها، لتعكس مكانة المهرجان، منصّة ثقافية وترفيهية تجمع بين الشعوب وتحتفي بقيَم الفرح والتلاقي.

