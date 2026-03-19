«قصر الوطن» يحتفي بالتراث والثقافة في عيد الفطر

19 مارس 2026 17:03

أبوظبي (الاتحاد)
يستعد «قصر الوطن» للاحتفال بعيد الفطر المبارك بأسلوب استثنائي يمزج بين التراث الإماراتي الأصيل والأنشطة الترفيهية المتنوعة، ليكون الوجهة المثالية لقضاء أوقات مليئة بالبهجة مع العائلة والأصدقاء، حيث يجمع بين حفاوة الضيافة والأجواء العائلية الدافئة وسط مشاهد عمرانية آسرة.
وسيحظى الضيوف خلال عطلة عيد الفطر المبارك بفرصة الاستمتاع بمجموعة من التجارب المميّزة، مثل عروض «العيالة» التاريخية، للاحتفاء بواحدة من أكثر الفنون الثقافية أصالة في دولة الإمارات، وعرض «الخيّالة» الذي يُقام يومياً عند الساعة 5:00 مساءً، احتفاءً بتقاليد الفروسية العريقة في الإمارات، فيما يصدح عرض الموسيقى العسكرية في ساحة القصر أيام الاثنين والأربعاء والجمعة عند الساعة 2:30 ظهراً، بألحان قوية تعبّر عن روح الوحدة والاعتزاز الوطني. ومع حلول المساء، سيكون الضيوف على موعد مع العرض الضوئي المذهل، والذي يقام يومياً عند الساعة 7:10 مساءً.
وتضيء هذه التجربة الآسرة الواجهة المهيبة لـ«قصر الوطن»، لتروي قصة ملهمة عن ماضي دولة الإمارات وحاضرها ومستقبلها، من خلال عرض بصري مدهش يجمع بين الأضواء والموسيقى والسرد القصصي. وإلى جانب البرنامج الذي تم إعداده خصيصاً لعيد الفطر، يمكن للضيوف استكشاف بيت المعرفة داخل القصر، والذي يقدم معرض «حبر من ذهب: رحلة عبر المخطوطات العربية والإسلامية» والذي يضم مجموعة من المخطوطات النادرة والنماذج المميّزة من فنون الخط والزخرفة والعلوم الإسلامية، كما تحتضن مكتبة «قصر الوطن» مجموعة ثرية، توثّق المسيرة السياسية والاجتماعية والثقافية للإمارات، وتتيح للزوّار فهماً أعمق لتاريخ الدولة ورؤيتها للمستقبل.

