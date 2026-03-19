بالصور.. «متنزه مليحة».. وجهة استثنائية في عيد الفطر

الشارقة (الاتحاد)

مع استعداد دولة الإمارات لاستقبال عطلة عيد الفطر المبارك، يبدأ العديدُ من العائلات والأفراد في البحث عن وجهات مميّزة يقضون فيها إجازاتهم، ويستمتعون بالطبيعة، ويصنعون ذكريات لا تُنسى. وعلى الرغم من تنوع الوجهات السياحية في الدولة، فإن متنزه مليحة الوطني يجمع بين المغامرة والثقافة والتاريخ العريق في تجربة واحدة.

يقع متنزه مليحة الوطني في قلب المشهد الصحراوي الساحر لإمارة الشارقة، ويوفّر للزوّار فرصة استثنائية لاكتشاف وجهة تلتقي فيها قصص الحضارات القديمة مع روائع الطبيعة في مكان واحد. سواء كانت الزيارة للعائلات الباحثة عن تجربة مختلفة خلال العطلة أو للمستكشفين المهتمين بالثقافة والتاريخ، فإن مليحة تقدم تجربة ثرية تتجاوز مفهوم الرحلات الصحراوية التقليدية.

مغامرة واستكشاف

ويحتضن المتنزه أكثر من 210 آلاف عام من التاريخ البشري، ما يجعله أحد أهم الوجهات التراثية في شبه الجزيرة العربية. وقد كشفت الاكتشافات الأثرية في المنطقة عن مقابر قديمة ومستوطنات وأدوات وقطع أثرية تسلّط الضوء على حياة الحضارات، التي سكنت المنطقة قبل آلاف السنين. كما توفّر هذه الاكتشافات رؤى قيّمة حول طرق التجارة القديمة والتبادل الثقافي، الذي أسهم في تشكيل تاريخ المنطقة. ويقع متنزه مليحة الوطني ضمن المنطقة الأساسية من مشهد الفاية القديم، المُدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو. وإلى جانب أهميته التاريخية، أصبح متنزه مليحة الوطني وجهة نابضة بالحياة لعشاق المغامرة والاستكشاف في الهواء الطلق، حيث يقدم مجموعة متنوعة من التجارب التي تجمع بين الطبيعة والتراث.

تجربة مراقبة النجوم

توفر سماء مليحة الصافية والخالية من التلوث الضوئي لوحة مثالية لعشاق مراقبة النجوم. ويمكن للزوّار الاستمتاع بتجربة فريدة لاستكشاف روائع السماء ليلاً برفقة مرشدين متخصصين، حيث يتعرفون على النجوم والكواكب والأجرام السماوية العميقة والقمر. وتكتمل هذه التجربة بأجواء هادئة مع تقديم المشروبات التقليدية والمشروبات المنعشة، لتمنح الزوّار أمسية لا تُنسى تحت سماء الصحراء.

تجربة التخييم الفاخرة

ويوفّر متنزه مليحة الوطني تجربة تخييم مميّزة وسط أجواء الصحراء الهادئة، حيث يمكن للضيوف الاسترخاء في خيام فاخرة مصمّمة بعناية تجمع بين الأصالة والراحة العصرية، والاستيقاظ على سكون الصحراء وجمالها، لتكون تجربة إقامة فريدة تجمع بين الاسترخاء والانغماس في

الطبيعة.

ركوب الخيل

يوفّر متنزه مليحة تجربة ركوب الخيل في ساحة مخصّصة وسط مناظر طبيعية خلابة، تناسب عشاق الفروسية والمبتدئين على حد سواء. ويمكن للفرسان الاستمتاع بإطلالات مميّزة على صخرة الأحفوريات وجبال الفاية، خلال جولة هادئة في قلب الصحراء. كما يمكن للأطفال الاستمتاع بتجربة ركوب البوني، ما يجعل النشاط مناسباً لجميع أفراد العائلة.

مغامرات الصحراء

يجدُّ عشاق المغامرة الكثير مما يثير حماستهم في متنزه مليحة الوطني، إذ تقدم تجربة Sand Surfer قيادة سيارات الدفع الرباعي عبر الكثبان الرملية والتزلج على الرمال، لتوفّر طريقة متفردة لاستكشاف طبيعة مليحة الصحراوية. وتستمر هذه التجربة لمدة ساعة تقريباً، حيث تنطلق الرحلات بسيارات 4x4 مريحة عبر الكثبان الحمراء لزيارة معالم طبيعية مميّزة، مثل صخرة الجمل وصخرة الأحفوريات، مع شرح تاريخها الجيولوجي وأسباب تسميتها.

رحلة عبر الزمن

متنزه مليحة الوطني كنز حقيقي لعشاق التاريخ، حيث تتيح الجولات الأثرية المصحوبة بمرشدين، استكشاف مواقع تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، والعصر الحجري القديم، والعصر الحجري الحديث، والعصر البرونزي، والعصر الحديدي المتأخر، بما في ذلك بقايا القصور وغرف الدفن، لاكتشاف قصص الحضارات القديمة التي سكنت المنطقة. وتستمر الرحلة بزيارة مواقع تنقيب أخرى قبل أن تُختتم في مركز الزوّار، حيث تسلّط المعارض التفاعلية الضوء على تاريخ مليحة وتُعيد إحياء ماضيها بطريقة حية ومشوّقة.