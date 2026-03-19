حلويات العيد.. زينة الموائد

شعبان بلال (القاهرة)

تُعَدُّ الحلويات طبقاً أساسياً على موائد عيد الفطر المبارك، وعادةً تراثية تتوارثها الأجيال، وتتفنّن غالبية الأُسر العربية في إعدادها وسط مشاعر الفرحة، حيث تجمع بين حلاوة المذاق ودفء الذكريات.



الفوالة الإماراتية

تتميز مائدة عيد الفطر في الإمارات بـ«الفوالة»، والتي تأتي لترحِّب بالأهل والأبناء والأحفاد، وتعكس الكَرم وحُسن الضيافة، وتشمل ما لذَّ وطاب من الحلويات الشعبية التقليدية الغنية بنكهات الهيل، الزعفران، ودبس التمر، أبرزها: «الخبيص»، و«العصيد»، و«البلاليط»، و«اللقيمات»، و«البثيث»، و«الجباب»، و«المحلى».



الكليجة

تشتهر سوريا والعراق بالكليجة، وتعدُّها النساء باستخدام الطحين والسمن والزيت والحليب والسكر.



الكعك

يحرص المصريون على الاستعداد لعيد الفطر من خلال إعداد طبق الكعك، وهي عادة أصيلة، حيث تتجمع الأُسر للمشاركة في تحضيره وحشوه بالتمر أو الملبن.



المعمول

تتزين به موائد عيد الفطر المبارك من الخليج وحتى الشام، وأهم ما يميزه حشو الفستق الحلبي المبشور والجوز.



المقروط

يوصف بأنه ملك الحلويات على المائدة المغربية خلال أيام عيد الفطر. يحضَّر من خليط يتنوّع بين السميد والطحين وماء الزهر والقرفة وجوزة الطيب وزيت القلي والعسل.



الخنفروش

تزين موائد عيد الفطر في دول الخليج، وتتألف من الطحين والزبدة والسكر والبيض والحليب الساخن، إضافة إلى الزعفران والهيل الأخضر.



بنت الصحن

هي عبارة عن طبقات رقيقة من العجين الهش، إضافة إلى السمن والبيض والخميرة وحبة البركة والعسل.