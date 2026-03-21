إقبال واسع على مدن ياس الترفيهية ومراكز الألعاب

هالة الخياط (أبوظبي)



شهدت إمارة أبوظبي في ثاني أيام عيد الفطر إقبالاً كثيفاً على الوجهات الترفيهية، ولا سيما مراكز الألعاب ومدن ياس الترفيهية، التي تحوّلت إلى مقصد رئيسي للعائلات والأفراد الباحثين عن قضاء أوقات مليئة بالمرح والتشويق.





وسجّلت مدن جزيرة ياس الترفيهية حضوراً لافتاً منذ ساعات الصباح، حيث استقطبت مرافق، مثل عالم فيراري أبوظبي وياس ووتروورلد وعالم وارنر براذرز أبوظبي أعداداً كبيرة من الزوار، مستفيدة من تنوّع ألعابها وتجاربها الترفيهية التي تلائم مختلف الأعمار. كما شهدت مراكز الألعاب الداخلية في المراكز التجارية إقبالاً متزايداً من العائلات، خاصة مع حرص الأطفال على استثمار أجواء العيد في خوض تجارب ترفيهية مميزة.

وامتدت الحركة النشطة إلى محيط هذه الوجهات، حيث ازدحمت المطاعم والمقاهي بالزوار، في ظل رغبة الكثيرين في قضاء يوم متكامل يجمع بين الترفيه وتناول الوجبات في أجواء احتفالية. وأكد عدد من الزوّار أن تنوع الخيارات الترفيهية في الإمارة يسهم في تعزيز تجربة العيد، ويوفّر بدائل متعددة تناسب جميع أفراد الأسرة.





واختارت بعض الأسر قضاء يوم العيد في وجهات ثقافية، مثل قصر الحصن ومتحف اللوفر أبوظبي ومتحف تيم لاب فينومينا، حيث نظّمت عروضاً تراثية وبرامج تعليمية مناسبة للأطفال، في حين فضّلت عائلات أخرى التوجه إلى المنتجعات الشاطئية، التي قدّمت عروض إقامة خاصة للعيد، مع أنشطة مائية وترفيهية تناسب مختلف الأعمار.





وفي موازاة ذلك، حافظت الزيارات العائلية على حضورها البارز كأحد أهم مظاهر العيد، حيث حرصت الأسر على تبادل التهاني وصلة الأرحام، في أجواء يغلب عليها الودّ والتقارب. وشهدت المجالس العائلية تجمّعات لافتة، عكست تمسك المجتمع بقيمه وتقاليده الأصيلة، التي تعزّز الروابط الاجتماعية وتكرّس روح التلاحم بين أفراده.

واستقطبت الشواطئ والحدائق الكبرى في أبوظبي، أعداداً كبيرة من الأسر التي فضّلت قضاء يوم العيد في أجواء مفتوحة، خاصة في الحدائق التي توفر الألعاب المائية، حيث استمتع الأطفال بمناطق الألعاب. كما شهد كورنيش أبوظبي حضوراً لافتاً من الزوّار الذين توافدوا على الشاطئ للاستمتاع بالهواء الطلق، والمرافق الترفيهية على امتداد الواجهة البحرية.





وسادت أجواء من الأمن والأمان في مختلف أنحاء الإمارة، بفضل الجهود التنظيمية المتكاملة التي وفّرتها الجهات المعنية، سواء في المواقع الترفيهية أو الأحياء السكنية والطرق الرئيسية. وأسهمت هذه الجهود في انسيابية الحركة وسهولة تنقّل الزوار، ما أتاح للجميع الاستمتاع بأجواء العيد بكل راحة وطمأنينة.

وتعكس هذه المشاهد حرص إمارة أبوظبي على تقديم تجربة متكاملة خلال المناسبات، تجمع بين الترفيه العصري والالتزام بالقيم الاجتماعية، في ظل بيئة آمنة تدعم جودة الحياة وتعزّز مكانة الإمارة وجهة مفضّلة للاحتفالات العائلية.