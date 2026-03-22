الأحد 22 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

روسيا تطلق صاروخا يحمل مركبة إلى محطة الفضاء

لحظة انطلاق الصاروخ "سويوز" إلى محطة الفضاء الدولية
22 مارس 2026 19:32

أطلقت روسيا، اليوم الأحد، صاروخا من طراز "سويوز" يحمل مركبة الشحن الفضائية "بروجرس إم.إس-33 " إلى محطة الفضاء الدولية.
وأطلق الصاروخ من منصة إطلاق ​في قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان.
وذكرت وكالة ​الفضاء ‌الروسية أن الصاروخ ⁠"سويوز-2.1 ​إيه"، الذي يحمل المركبة، انطلق الساعة 1200 بتوقيت جرينتش ودخل مداره. ومن المتوقع أن ‌تلتحم المركبة بمحطة الفضاء الدولية في ‌24 مارس الجاري.
وكانت منصة الإطلاق خارج الخدمة منذ أن تعرضت لأضرار ​بالغة في نوفمبر الماضي عندما انطلقت مركبة الفضاء "سويوز إم.إس-28" وعلى متنها رائدا فضاء روسيان ورائد فضاء من إدارة الطيران ‌والفضاء الأميركية (ناسا). ولم يصب أحد ​بأذى ووصل الطاقم بسلام إلى محطة الفضاء.
ويستخدم الصاروخ "سويوز" لنقل كبسولات الطاقم ومركبات الشحن "بروجرس" إلى محطة الفضاء ​الدولية.

المصدر: رويترز
روسيا
صاروخ سويوز
محطة الفضاء الدولية
مركبة فضائية
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©