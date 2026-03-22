روسيا تطلق صاروخا يحمل مركبة إلى محطة الفضاء

أطلقت روسيا، اليوم الأحد، صاروخا من طراز "سويوز" يحمل مركبة الشحن الفضائية "بروجرس إم.إس-33 " إلى محطة الفضاء الدولية.

وأطلق الصاروخ من منصة إطلاق ​في قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان.

وذكرت وكالة ​الفضاء ‌الروسية أن الصاروخ ⁠"سويوز-2.1 ​إيه"، الذي يحمل المركبة، انطلق الساعة 1200 بتوقيت جرينتش ودخل مداره. ومن المتوقع أن ‌تلتحم المركبة بمحطة الفضاء الدولية في ‌24 مارس الجاري.

وكانت منصة الإطلاق خارج الخدمة منذ أن تعرضت لأضرار ​بالغة في نوفمبر الماضي عندما انطلقت مركبة الفضاء "سويوز إم.إس-28" وعلى متنها رائدا فضاء روسيان ورائد فضاء من إدارة الطيران ‌والفضاء الأميركية (ناسا). ولم يصب أحد ​بأذى ووصل الطاقم بسلام إلى محطة الفضاء.

ويستخدم الصاروخ "سويوز" لنقل كبسولات الطاقم ومركبات الشحن "بروجرس" إلى محطة الفضاء ​الدولية.