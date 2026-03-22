الإثنين 23 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

شيخة الجابري تكتب: لا تصدِّقوا كل ما ينشَر

23 مارس 2026 02:17

تضجّ وسائل التواصل الاجتماعي بمواد إعلامية يتم تنفيذها من جهات مختلفة، وتقوم مجموعة من الأفراد بتصديرها عبر الوسائل التقنية المتاحة، وتختلف تلك المواد والمحتويات في موضوعاتها، وأفكارها، وقبل كل ذلك أهدافها الظاهرة والخفيّة التي قد يصدِّقها المُشاهد العادي، وقد يعمل بعد ذلك على الترويج لها من دون وعيٍ منه وإدراك بمدى خطورة بعضها أحياناً، لاسيما أننا نمر بفترة الاعتداء الإيراني السافر على بلادنا، وعلى دول الخليج العربية.
ولا شك في أن تلك المحتويات لا يمكن وصفها إلّا بالمغرضة، والمزيّفة للحقائق، والمروّجة لأفكار خطيرة، ولا يمكن صدّ خطورتها، ما لم يتم التنبيه على ذلك من الجهات المعنية. ونحمد الله تعالى، أننا في الإمارات نملك منظومة مراقبة تقنية عالية المستوى، تقوم عليها جهات حكومية رسمية تعمل طوال الوقت، عبر المنابر المتعددة، على التنبيه لأهمية مراجعة ما يصل للجمهور عبر الوسائط الإعلامية المختلفة، وضرورة عدم الانسياق وراءها أو الترويج لها، لما في ذلك من خطورة أمنية وسيبرانية عالية.
ومن المسؤولية القصوى، ومن الضروري والواجب اتباع تلك التعليمات لما تحمله من أهمية بالغة، حيث قامت الجهات المختصة في الدولة بإلقاء القبض على عدد من المروجين للإشاعات الإلكترونية، والذين قاموا ببث مواد مصورة ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من دون أدنى شعور بالمسؤولية، وهذه الخطوة التي اتُّخذت بإيقافهم ومحاسبتهم مهمة جداً ليتّعظ منها الآخرون.
 إن الشفافية التي تتعامل بها الجهات المختصة في الدولة، والتي تضعنا على مدار الوقت أمام آخر التطورات حول التصدي للصواريخ القادمة من إيران على وطننا الغالي، حفظه الله، هو أمر يدعو إلى الفخر والطمأنينة، حيث إن الوضوح في تلك الرسائل والتعليمات، يجعلنا نشعر بأننا شركاء في حماية الوطن، وذلك بعدم تحريف ما يصلنا، وعدم قراءته بشكل مغاير للواقع، فالأمر على درجة عالية من الخطورة، ويجب على الجميع الإنصات جيداً لما يصل من رسائل، والالتزام به حرفياً، حفاظاً على السلامة العامة.
مَن يعيش على هذه الأرض الطيبة هو شريك في حمايتها، والحماية ليست في حمل السلاح وحده، فهنالك أسلحة أشدّ تأثيراً على الأفراد، تتمثّل في بثّ الإشاعات، ونشر المواد المفبرَكة التي تم تنفيذها بوسائل الذكاء الاصطناعي، والتي تجعل البعض يصدِّقون ما يأتي فيها، على الرغم من مخالفته للحقائق على الأرض؛ لذا لا تصدِّقوا كل ما ينشَر، وكونوا دائماً مع الحدث، من خلال الجهات الرسمية في الدولة فقط.

أخبار ذات صلة
أحوال
شيخة الجابري
آخر الأخبار
رئيس الدولة يبحث مع الرئيس الصربي علاقات البلدين والتطورات في المنطقة وتداعياتها على الأمن الإقليمي والدولي
علوم الدار
رئيس الدولة يبحث مع الرئيس الصربي علاقات البلدين والتطورات في المنطقة وتداعياتها على الأمن الإقليمي والدولي
اليوم 23:34
عناصر الدفاع المدني في البحرين يعملون على إطفاء حريق نشب في مبنى جراء اعتداء إيراني غاشم (بنا)
الأخبار العالمية
«الدفاعات الخليجية» تواصل إحباط الاعتداءات الإيرانية
23 مارس 2026
سيارات إسعاف تقل جرحى يغادرون غزة لتلقي العلاج في الخارج عبر معبر رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم «الأونروا» لـ «الاتحاد»: غزة بحاجة عاجلة إلى أطقم طبية متخصصة
23 مارس 2026
فلسطيني يتفقد ما تبقى من منزل عائلته المحترق بالضفة الغربية المحتلة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إدانات عربية ودولية لتصاعد عنف المستوطنين بالضفة الغربية
23 مارس 2026
عمال إنقاذ في مبنى متضرر جراء غارة جوية في طهران (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن: نصعِّد ضد إيران لـ«إنهاء الحرب»
23 مارس 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©