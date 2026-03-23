الأمم المتحدة تحذّر: الأرض احتبست حرارة قياسية في 2025

حذرت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، من أن كميّة الحرارة المحتبسة في الأرض بلغت مستويات قياسية عام 2025، مع توقعات بأن تستمر تداعيات هذا الاحترار آلاف السنين.

وسُجّلت السنوات الـ11 الأكثر حرّا على الإطلاق في الفترة ما بين 2015 و2025، بحسب ما أكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في تقريرها السنوي عن "وضع المناخ العالمي".

وكان العام الماضي ثاني أو ثالث السنوات الأكثر حرّا التي يتم تسجيلها على الإطلاق إذ تجاوزت الحرارة المعدّل للفترة من 1850-1900 بـ1,43 درجة مئوية، بحسب المنظمة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن "المناخ العالمي في حالة طوارئ. كوكب الأرض يُدفع إلى أقصى حدود تحمله. كل مؤشر رئيسي للمناخ يشير إلى الخطر".

ولأول مرّة، يشمل تقرير المناخ للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية معدل اختلال الطاقة في كوكب الأرض، أي الفرق بين كمية الطاقة التي تدخل نظام الأرض وتلك التي تنبعث منه.

وفي إطار مناخ مستقر، تتساوى الطاقة القادمة من الشمس تقريبا مع كمية الطاقة المنبعثة، بحسب الوكالة ومقرها جنيف.

لكن الزيادة في تركيز غازات الدفيئة التي تؤدي إلى احتباس الحرارة مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروس إلى "أعلى مستوياتها خلال 800 ألف عام على الأقل.. أخلّ بهذا التوازن"، بحسب المنظمة.

وأضافت أن "اختلال توازن الطاقة في الأرض ازداد منذ بدأ تسجيل البيانات عام 1960، خاصة خلال السنوات الـ20 الماضية. ووصل إلى مستوى قياسي جديد في 2025".

مستوى قياسي من الحر في المحيطات

وقالت سيليست ساولو الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن التقدّم العلمي حسّن إمكانية فهم الخلل في التوازن وتأثيره على المناخ.

وأفادت بأن "الأنشطة البشرية تعطّل، بشكل متزايد، التوازن الطبيعي وعلينا العيش مع هذه التداعيات لمئات آلاف السنوات".

وتخزّن المحيطات أكثر من 91 في المئة من الحرارة الزائدة.

وذكرت المنظمة بأن "الحرارة في المحيطات بلغت مستوى قياسيا جديدا في 2025 وازداد معدل احترارها بأكثر من الضعف من الأعوام 1960-2005 و2005-2025".

وأشارت الوكالة إلى تداعيات واسعة النطاق لارتفاع درجة حرارة المحيطات من بينها تدهور الأنظمة البيئية البحرية وفقدان التنوع البيولوجي وتقلّص قدرة المحيطات على امتصاص الكربون.

وأضافت "كما أنه يغذي العواصف المدارية وشبه المدارية ويزيد من خسارة الجليد البحري المستمرة في المناطق القطبية".