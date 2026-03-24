«الشارة» يختتم الموسم الـ 16 بتفاعلٍ لافت

تصميم بصري جديد مستوحى من «متحف الشيخ زايد» (من المصدر)
25 مارس 2026 01:05

أبوظبي (الاتحاد) 

اختتم الموسم الـ 16 لبرنامج «الشارة» بنجاح لافت بعد شهرٍ حافل بالمسابقات والفقرات التراثية، التي استقطبت اهتمام جمهور واسع من مختلف فئات المجتمع في دولة الإمارات، مؤكداً مكانته كأحد أبرز البرامج الرمضانية المعنية بإحياء الموروث الشعبي بأسلوب تفاعلي، يجمع بين الأصالة وروح العصر.

تواصلت حلقات البرنامج حتى ثالث أيام عيد الفطر المبارك في أجواء احتفالية مميزة، حيث أُعلن عن الفائزين في السحوبات النهائية على الجوائز النقدية والعينية المقدمة من الجهات الراعية، وسط تفاعل كبير من الجمهور عبر الاتصالات الهاتفية والمشاركة من خلال القنوات المخصصة للبرنامج.
وينتَج برنامج «الشارة» من قبل «هيئة أبوظبي للتراث» بالتعاون مع «شبكة أبوظبي للإعلام»، ويقدّم البرنامج محتوى تراثياً متنوعاً يسلط الضوء على العادات والتقاليد الإماراتية، والشعر النبطي، والأمثال الشعبية، والحكايات المتوارَثة، إلى جانب مفردات اللهجة الإماراتية وتفاصيل البيت الإماراتي القديم، إضافة إلى تاريخ القلاع والأبراج وأبرز المهن والحِرف التقليدية.
وتميّز الموسم الـ 16 بتصميم بصري جديد مستوحى من «متحف الشيخ زايد»، في رؤية فنية تعبّر عن الهوية الوطنية والأصالة الإماراتية، كما تم توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تصميم القلاع، التي ترمز إلى مناطق إمارة أبوظبي، ما أضفى بعداً بصرياً مبتكراً يعزز تجربة المشاهدين ويقرب التراث إلى الأجيال الجديدة. وتضمن مجموعة من الفقرات والمسابقات التراثية المتنوعة التي أتاحت للجمهور فرصة المشاركة والفوز بجوائز قيّمة، أبرزها مسابقة «اللغز الشعري»، ومسابقة «لحن وقصيد»، ومسابقة «المندوس»، وفقرة زيارات المجالس، ومسابقة «الطبخ الشعبي»، إلى جانب مسابقة «بنات جبار» ومسابقة «جيتور»، بالإضافة إلى السحوبات اليومية والأسبوعية التي حظيت بتفاعل كبير.

