باحثون صينيون يستخدمون بكتريا معدلة وراثياً لعلاج السرطان

24 مارس 2026 11:20

نجح فريق من الباحثين بالصين في استخدام نوع من البكتيريا، بعد تعديله وراثيا، لعلاج الأورام السرطانية.
ووجد الباحثون بجامعة شاندونج الصينية أنه من الممكن إجراء بعض التعديلات الوراثية على نوع من البكتريا يعرف باسم Escherichia coli NIssle 1917 ثم استخدامها لعلاج سرطان الثدي داخل أجسام فئران التجارب. وفي إطار الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Plos Biology استخدم الباحثون البكتيريا كقاعدة لتصنع مادة الروميدبسين، وهي مادة لعلاج الأورام حصلت على موافقة هيئة الغذاء والدواء الأميركية. وخلال التجارب، وجد الفريق البحثي أن البكتيريا المعالجة وراثيا تنتشر داخل الورم السرطاني، ثم تطلق مادة الروميدبسين داخل الورم، وبالتالي يمكن استخدامها كوسيلة فعالة في إطار وسائل العلاج المستهدف للسرطان.
وأشار الفريق البحثي إلى ضرورة إجراء مزيد من التجارب لمعرفة تأثير هذا البرنامج العلاجي على البشر، والتعرف على آثاره السلبية، والتوصل إلى وسيلة علمية من أجل تخليص الجسم من البكتريا بعد انتهاء رحلة العلاج.
وأكد الباحثون في تصريحات للموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في الأبحاث الطبية أن فكرة استخدام البكتريا لعلاج السرطان حققت نتائج واعدة، وتمهد الطريق أمام تحقيق تقدم كبير في هذا المجال في المستقبل.

المصدر: وكالات
