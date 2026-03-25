«بلد الإنجازات».. أوبريت في حب الإمارات

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

في مشهد فني يحمل معاني الوفاء والانتماء، اجتمع نخبة من صنّاع الأغنية في الإمارات ومصر، لإطلاق الأوبريت الغنائي الجديد «بلد الإنجازات»، الذي يعكس مشاعر الامتنان الصادقة لدولة الإمارات، ويجسِّد نموذجها الفريد في الأمن والاستقرار والتسامح، وتقديم صورة فنية راقية تعبِّر عن وحدة القيَم وتلاقي الثقافات تحت مظلة الإمارات.

أوبريت «بلد الإنجازات» التي أُطلقت عبر قناة «يوتيوب» ومنصّات التواصل الاجتماعي، هي لوحة فنية مشترَكة، من غناء الفنان الدكتور طارق المنهالي، نائب رئيس جمعية الموسيقيين الإماراتيين، وجلال غالي، ورحمة وليد، كلمات عمرو هشام الطاروطي، ألحان جلال غالي، توزيع المايسترو وليد شعبان، وهندسة صوت محمد جودة. وتولّى محمد العطار إخراج العمل، الذي يجمع بين الاحترافية الفنية والرسالة العميقة.



لوحة فنية

وقال الدكتور طارق المنهالي: «بلد الإنجازات» تؤكد أن الفن لغة عالمية قادرة على تجاوز الحدود وصناعة جسور المحبة بين الشعوب، وتابع: الإمارات ستظل نموذجاً عالمياً في التعايش والتلاحم المجتمعي، وما تقدُّمه من خير وإنسانية يستحق أن يترجَم إلى أعمال فنية صادقة تصل إلى العالم، وتأتي مشاركتي في هذا العمل إيماناً برسالة الفن في تعزيز القيَم الإنسانية.

وأضاف: يجسِّد العمل حالة من الامتنان الجماعي، ويعكس صورة المجتمع الإماراتي المتماسك، الذي يجمع بين المواطن والمقيم في منظومة واحدة تقوم على الاحترام والتقدير المتبادَل. وقال: هذا المشروع يأتي امتداداً لرؤية «الجيوموسيقية» التي يتبناها، في مدّ جسور التواصل الثقافي بين الشعوب عبر الموسيقى، وترسيخ مكانة الإمارات، منصّة عالمية للإبداع والتلاقي الحضاري.



جسر المحبة

وأوضح جلال غالي، الذي تولّى تلحين الأغنية وشارك في غنائها، أن «بلد الإنجازات» رسالة امتنان لدولة الإمارات. وقال: الإمارات ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل وطن يمنحنا الأمان والفرص لنحلم ونبدع.

وأضاف: تحمل هذه التجربة بُعداً إنسانياً عميقاً، وسعادتي كبيرة بأن أكون جزءاً من عمل يحمل هذه الرسالة النبيلة، فالإمارات علّمتنا أن الفن جسر للمحبة والسلام، وهذه الأوبريت تعكس ما نشعر به من ولاء وتقدير.



تجربة مُلهمة

وعبَّر الشاعر عمرو الطاروطي، عن اعتزازه بكتابة هذا العمل، مؤكداً أن كلمات «بلد الإنجازات» جاءت من إحساس صادق بما تمثّله الإمارات لكل مَنْ يعيش على أرضها. وقال: حاولت في هذا النص أن أعبِّر عن مشاعر الامتنان التي يحملها كل مقيم تجاه هذا الوطن المعطاء، فالإمارات تجربة إنسانية ملهمة تعلِّمنا معنى الأمان والانتماء.



ملتقى الثقافات

ذكرت رحمة وليد، أن «بلد الإنجازات» ليست مجرد أغنية، بل رسالة فنية وإنسانية تعبِّر عن الامتنان والولاء، وتؤكد أن الإمارات ستظل أرض الأمان وملتقى الثقافات، ونموذجاً عالمياً للتعايش والسلام.