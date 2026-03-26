الخميس 26 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
«حياكم في أبوظبي» تُطلق مبادرة خاصة في المنطقة الثقافية بالسعديات

26 مارس 2026 13:04

أبوظبي (الاتحاد)

 

أطلقت «حياكم في أبوظبي» عرضاً خاصاً يتيح دخولاً مجانياً إلى 3 من أبرز معالم المنطقة الثقافية في السعديات: «متحف زايد الوطني»، «متحف اللوفر أبوظبي»، و«متحف التاريخ الطبيعي»، وذلك عند حجز إقامة لمدة ليلتين على الأقل في أحد فنادق الإمارة. 
وتمنح هذه المبادرة النزلاء فرصة زيارة «متحف زايد الوطني»، الذي يروي قصة الإمارات وشعبها، ويحتفي بإرث المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، إلى جانب «متحف اللوفر أبوظبي»، أول متحف عالمي في العالم العربي، و«متحف التاريخ الطبيعي»، الذي يصطحب زوّاره في رحلة عبر 13.8 مليار سنة من تاريخ الكون.
ويدعو العرض العائلات والأصدقاء إلى استكشاف هذه الصروح الثقافية الملهِمة خلال الاستمتاع بعطلة مميّزة في أبوظبي. وتستفيد العائلات كذلك من عرض «الأطفال مجاناً» في عدد من الفنادق المشاركة، والذي يتيح لطفل واحد، دون سن (12 عاماً)، الإقامة وتناول الوجبات والدخول مجاناً إلى مجموعة من أبرز المعالم، مع كل نزيل بالغ يحجز إقامة مدفوعة.
ويسري العرض حتى يوم الأحد 5 أبريل 2026، مع إمكانية استلام تذاكر دخول المتاحف مباشرةً من مكتب خدمات النزلاء في الفندق.

 

