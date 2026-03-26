مفاهيم عصرية ووجهات عالمية جديدة في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تستعد إمارة أبوظبي لاستقبال فصل الربيع بافتتاح باقة مميزة من وجهات جديدة تعكس الفخامة والروح العصرية، وتتنوّع لتلبي تطلعات زوار «ياس مول» و«

»، بدءاً من المقاهي المتخصصة إلى أشهر دور الأزياء العالمية وأحدث مفاهيم اللياقة البدنية.

وتمنح هذه الإضافات الجديدة المتسوقين تجارب غامرة تفتح أمامهم آفاقاً جديدة من الرفاهية.

ويستقبل «ياس مول» نادياً رياضياً رائداً للنساء، ويقدم تجربة متكاملة في اللياقة البدنية والصحة ضمن بيئة آمنة وملهمة. ويضم النادي أحدث المعدات الرياضية، وحصصاً تدريبية بإشراف خبراء، إلى جانب خدمات الاستشفاء وبرامج التدريب الشخصي التي تعتمد نهجاً شاملاً للصحة والرفاهية. ويهدف إلى تعزيز الثقة وبناء مجتمع نسائي حيوي يدعم المرأة في رحلتها نحو أسلوب حياة أكثر توازناً ونشاطاً.



ويقدم مطعم جديد تجربة البيسترو الفرنسي بلمسة عصرية، مع قائمة طعام متاحة طوال اليوم تضم أطباقاً للمشاركة مستوحاة من النكهات العالمية، إلى جانب مشروبات مبتكرة وأجواء حيوية ترحب بالزوار.

وكان هذا المفهوم انطلق لأول مرة في منطقة «مايفير» بلندن عام 2013، ليجمع بين الأسلوب الكلاسيكي وتقنيات مطاعم البراسيري الفرنسية التقليدية بطرح حديث ومتجدد.

ويستحدث «جيمي مول» تجربة تسوق غامرة تمزج بين الحِرفية الرفيعة والاستكشاف الحسي المستوحى من الطبيعة، وتشمل العلامات العالمية، الأزياء، المطاعم، المقاهي، دور العطور، والأكسسوارات الراقية لعشّاق الفخامة في دولة الإمارات.

وفي إطار جهود الاستدامة، تم توفير محطات «طاقة» للشحن السريع للمركبات الكهربائية، بما يتيح للزوار تجربة شحن مريحة وسلسة أثناء التسوق أو تناول الطعام أو إنجاز مهامهم اليومية. وتندرج هذه الخطوة ضمن مبادرات «طاقة» الأوسع في مجال الطاقة النظيفة في الدولة، بما يسهم في دعم تبنّي الحلول الصديقة للبيئة في الحياة اليومية.