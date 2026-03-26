الجمعة 27 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

مفاهيم عصرية ووجهات عالمية جديدة في أبوظبي

ياس مول
26 مارس 2026 17:52

أبوظبي (الاتحاد) 
تستعد إمارة أبوظبي لاستقبال فصل الربيع بافتتاح باقة مميزة من وجهات جديدة تعكس الفخامة والروح العصرية، وتتنوّع لتلبي تطلعات زوار «ياس مول» و«

»، بدءاً من المقاهي المتخصصة إلى أشهر دور الأزياء العالمية وأحدث مفاهيم اللياقة البدنية.
وتمنح هذه الإضافات الجديدة المتسوقين تجارب غامرة تفتح أمامهم آفاقاً جديدة من الرفاهية.
ويستقبل «ياس مول» نادياً رياضياً رائداً للنساء، ويقدم تجربة متكاملة في اللياقة البدنية والصحة ضمن بيئة آمنة وملهمة. ويضم النادي أحدث المعدات الرياضية، وحصصاً تدريبية بإشراف خبراء، إلى جانب خدمات الاستشفاء وبرامج التدريب الشخصي التي تعتمد نهجاً شاملاً للصحة والرفاهية. ويهدف إلى تعزيز الثقة وبناء مجتمع نسائي حيوي يدعم المرأة في رحلتها نحو أسلوب حياة أكثر توازناً ونشاطاً.

ويقدم مطعم جديد تجربة البيسترو الفرنسي بلمسة عصرية، مع قائمة طعام متاحة طوال اليوم تضم أطباقاً للمشاركة مستوحاة من النكهات العالمية، إلى جانب مشروبات مبتكرة وأجواء حيوية ترحب بالزوار.
وكان هذا المفهوم انطلق لأول مرة في منطقة «مايفير» بلندن عام 2013، ليجمع بين الأسلوب الكلاسيكي وتقنيات مطاعم البراسيري الفرنسية التقليدية بطرح حديث ومتجدد. 
ويستحدث «جيمي مول» تجربة تسوق غامرة تمزج بين الحِرفية الرفيعة والاستكشاف الحسي المستوحى من الطبيعة، وتشمل العلامات العالمية، الأزياء، المطاعم، المقاهي، دور العطور، والأكسسوارات الراقية لعشّاق الفخامة في دولة الإمارات.
وفي إطار جهود الاستدامة، تم توفير محطات «طاقة» للشحن السريع للمركبات الكهربائية، بما يتيح للزوار تجربة شحن مريحة وسلسة أثناء التسوق أو تناول الطعام أو إنجاز مهامهم اليومية. وتندرج هذه الخطوة ضمن مبادرات «طاقة» الأوسع في مجال الطاقة النظيفة في الدولة، بما يسهم في دعم تبنّي الحلول الصديقة للبيئة في الحياة اليومية.

وجهات سياحية
أبوظبي
ياس مول
الجيمي مول
آخر الأخبار
مؤسسة الموانئ الكويتية: تعرض ميناء الشويخ لهجوم بمسيرات ولا إصابات
مؤسسة الموانئ الكويتية: تعرض ميناء الشويخ لهجوم بمسيرات ولا إصابات
سبالينكا تغازل ثنائية الشمس المحرقة بعبور ريباكينا في ميامي
هيمنة مرسيدس مستمرة.. راسل يتفوق على أنتونيلي في تجارب اليابان
بوليفيا تجتاز سورينام لمواجهة العراق في نهائي الملحق العالمي
إيطاليا تعبر إيرلندا الشمالية وتقترب من المونديال
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©