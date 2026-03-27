«اللوفر أبوظبي» يقدّم باقة برامج مميّزة للعائلات

أبوظبي (الاتحاد)

يقدّم متحف اللوفر أبوظبي موسماً جديداً من الأنشطة العائلية المستوحاة من مجموعة مقتنيات المتحف، تجمع بين «عطلات نهاية الأسبوع العائلية»، و«الأنشطة المميّزة بعد المدرسة»، وتركّز على التعلم الإبداعي القائم على الروائع الفنية المعروضة في المتحف. صمِّم البرنامج لتشجيع الفضول والاكتشاف المشترك، ويدعو البرنامج العائلات والطلبة إلى التفاعل المباشر مع الأعمال الفنية من خلال جولات إرشادية في قاعات العرض وورش العمل التفاعلية. عطلات نهاية الأسبوع العائلية تُقام فعاليات «عطلات نهاية الأسبوع العائلية» على مدار الشهر، وتدعو العائلات إلى استكشاف الفن من خلال ورش عمل أسبوعية موضوعية تستند إلى التعلم القائم على الأعمال الفنية، وتركّز كل عطلة نهاية أسبوع على موضوع ورشة عمل واحد. تقدَّم الفعاليات خلال يومي السبت والأحد مع جلستين مجانيتين مفتوحتين يومياً للجميع من دون حجز مسبق. نقش بارز من الألمنيوم استلهاماً من معرض «غذاء للفكر» للفنانة مها الملوح، تدعو ورشة العمل المشاركين إلى استكشاف كيف يجتمع الناس لتناول الطعام في مختلف الثقافات، كما تدعو العائلات إلى ابتكار عمل فني بارز من الألمنيوم يجسِّد الذكريات الشخصية، أو القصص العائلية، أو لحظات التجمع، والتأمل في دور الوجبات المشتركة في بناء المجتمع. لوحات مستوحاة من بيكاسو استلهاماً من الأعمال الفنية المعروضة في معرض «بيكاسو، تصوّر الشكل»، تدعو ورشة العمل المشاركين إلى استكشاف أسلوب بيكاسو في تصوير أفراد الأسرة والأحباء، وباستخدام أوراق شفافة، يمكن للعائلات إنشاء مخططات متعددة الطبقات ومن ثمّ نقلها إلى الورق لإنشاء لوحات عائلية معبّرة. «اصنع عملة معدنية» سيصمم المشاركون في هذه الورشة عملات تذكارية خاصة بهم باستخدام ورق الألمنيوم، مستلهمين أفكارهم من مجموعة العملات المعدنية الموجودة في المتحف، ويستكشف هذا النشاط مفاهيم القيمة، والتبادل، والذاكرة من خلال أمثلة تاريخية مستمدة من حضارات مختلفة. صمم بطاقتك البريديةورشة العمل هذه مستوحاة من لوحة الفنان بول كليه «نعيم الشرق»، وتدعو المشاركين إلى التفكير في قصص السفر والرحلات المفضلة لديهم، حيث يمكن للعائلات صنع بطاقات بريدية، أو دفاتر يوميات السفر باستخدام الألوان، والخطوط، والزخارف، وكتابة رسائل لمشاركتها مع أحبائهم. «الأنشطة بعد المدرسة» بداية من أبريل وحتى نهاية يونيو، يدعو برنامج «الأنشطة بعد المدرسة» الذي ينظّمه متحف اللوفر أبوظبي الطلبة من مختلف المراحل الدراسية إلى التعرف على مجموعة مقتنيات المتحف. وتُقام هذه الأنشطة بقيادة مرشدي المتحف، وتجمع بين المراقبة الدقيقة للأعمال الفنية في قاعات العرض والأنشطة الإبداعية العملية، مستخدمةً الأعمال الفنية كنقطة انطلاق لإثارة الفضول، وإجراء المناقشات، وتحفيز الإبداع الفني. نشاط «لِنرسم» يمكن للطلبة استكشاف الأعمال الفنية الرئيسة من مجموعة متحف اللوفر أبوظبي، المرتبطة بمواضيع مثل تراث دولة الإمارات العربية المتحدة، والفن الإسلامي، والأنماط الهندسية، والعواطف، وتصوير الحيوانات في الفن. تبدأ الجلسة في قاعات العرض، وتليها جلسة للرسم برفقة أحد مرشدي المتحف باستخدام كتيبات مُعدة بشكل خاص لتناسب نشاط «لِنرسم»، والتي تشجّع على الملاحظة، والتعبير عن الذات، والاهتمام بالتفاصيل. وتشمل الأعمال الفنية التي سيتم استكشافها عملاً فنياً بعنوان «انتشار» للفنان جوسيبي بينوني، وإفريز معماري منحوت عليه آيات قرآنية من عهد إمبراطورية الغوريون، وأسد ضخم: آلة صوتية ذاتية التشغيل. «ابحث واكتشف» تمكّن هذه الجلسة التفاعلية الطلبة من معرفة التراث المادي وعمليات الحفاظ عليه، وتستكشف كيف استخدم الفنانون عبر العصور المواد الطبيعية والصناعية لابتكار مختلف القطع الفنية، وتحت إشراف أحد مرشدي المتحف، حيث يشارك الطلبة في رحلة استكشافية للمواد عبر قاعات العرض، ويحلون الألغاز، ويكتشفون المواد المستمدة من الطبيعة. ومن الأعمال الفنية المعروضة: معبد متنقّل من فيجي، وأبو الهول اليوناني المصنوع من الحجر الجيري، وصندوق مثمّن الأضلاع من الصين. الرسم في المتحف صُممت هذه الجلسة لتنمية مهارات الفنون لدى طلبة الحلقة الثالثة، وتركّز على الرسم المستوحى من الطبيعة والتوثيق البصري، وسيدرس الطلبة أعمالاً فنية مختارة من مجموعة مقتنيات المتحف، بما في ذلك لوحة «أمير شاب أثناء الدراسة» للفنان عثمان حمدي بك، وجرة طهي مزخرفة باستخدام آثار الحبال، وذلك قبل المشاركة في جلسة رسم في قاعات العرض تحت إشراف أحد مرشدي المتحف. «ورش بيكاسو» يستكشف الطلبة أعمالاً مختارة للفنان بابلو بيكاسو، بما في ذلك «امرأة مع آلة الماندولين»، و«بالوما»، من خلال مسار تعليمي منظم في معرض «بيكاسو، تصور الشكل». وتختتم الجلسة بورشة عمل تفاعلية تُشجع على تبني نظرة إبداعية في فهم تعامل بيكاسو مع الشكل وفَنّ تصوير الأشخاص. جولات للطلبة العائلات والطلبة مدعوون للاستمتاع بالأنشطة التي يقدمها متحف اللوفر أبوظبي، حيث يشارك أولياء الأمور في الجولات الإرشادية اليومية، وهي مجانية وتستمر حتى 30 أبريل.