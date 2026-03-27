النمسا تمنع استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي

أيقونات مواقع التواصل الاجتماعي
27 مارس 2026 16:35

أعلنت الحكومة النمساوية، اليوم الجمعة، عزمها فرض حظر على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن الرابعة عشرة.
وأعلن أعضاء الحكومة من الأحزاب الثلاثة الحاكمة عن اتفاق بينهم بشأن مبدأ الحظر، بهدف حماية الأطفال من "الخوارزميات الإدمانية" والمحتوى الذي يتضمن إساءة، لكنهم لم يحددوا موعد بدء سريان الحظر، كما لم يتفقوا بعد على آلية تنفيذه.

وقال أندرياس بابلر، نائب المستشار "سنحمي الأطفال والشباب، بشكل حاسم، في المستقبل من الآثار السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي".

وأضاف "لن نقف مكتوفي الأيدي بعد الآن بينما تُؤدي هذه المنصات إلى إدمان أطفالنا وتُمرضهم في كثير من الأحيان... لقد تم تجاهل المخاطر المرتبطة بهذا الاستخدام لفترة طويلة. والآن، حان وقت العمل".
فرضت أستراليا حظرًا على وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن السادسة عشرة في ديسمبر الماضي، لتكون أول دولة تفعل ذلك. وتدرس دول عديدة فرض حظر مماثل أو تتجه نحوه. وقد وافق مجلس النواب الفرنسي على حظر مماثل لمن هم دون سن الخامسة عشرة في يناير.
وصرح بابلر، وزير الدولة النمساوي لشؤون الرقمنة، ووزير الدولة للرقمنة، ألكسندر برويل، بأنه سيتم إعداد مسودة تشريعية بهذا الصدد بحلول نهاية يونيو المقبل.
وأضاف بابلر أن الحكومة لن تحدد منصات بعينها سيشملها الحظر، بل ستعتمد في قرارها على مدى إدمان خوارزميات هذه المنصات، وما إذا كانت تتضمن محتوىً مثل العنف.

المصدر: رويترز
بتوجيهات محمد بن راشد.. دبي الإنسانية تسيّر قافلة مساعدات طبية حيوية من منظمة الصحة العالمية إلى لبنان
