سارة بركة.. في السينما للمرة الأولى

سعيد ياسين (القاهرة)



تواصل الممثلة سارة بركة تصوير دورها في فيلم «حين يكتب الحب»، الذي يُعد أول تجربة سينمائية لها، ويشارك في بطولته معتصم النهار، أحمد الفيشاوي، جميلة عوض، وسوسن بدر، تأليف سجى محمد الخليفات، وإخراج محمد هاني. وتدور أحداث الفيلم في إطار إنساني، ويركِّز على المشاعر والتقلبات التي تصنعها قرارات الحب في حياة أبطاله. وعلى صعيد الدراما، اعتبرت سارة أن ظهورها الأول في الدراما المصرية من خلال مسلسل «علي كلاي» يمثّل محطة مهمة في مسيرتها الفنية، التي بدأت قبل 4 أعوام، عبر مسلسل «سوق الحرامية» مع بسام كوسا، سلمى المصري، مهيار خضور، وجوان الخضر، إخراج إياد نحاس. وأوضحت أنها لم تتوقع ردود الفعل الإيجابية التي لا تزال تتلقاها من الجمهور والنقاد حول دورها في «علي كلاي»، الذي حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً، وارتبط به الجمهور في مختلف أنحاء الوطن العربي، حيث تابعوا أحداثه بشغف يومي. وأكدت أن المسلسل كان تجربة فنية مختلفة بالنسبة لها، حيث ابتعدت عن الأدوار التقليدية التي حاول بعض المخرجين حصرها فيها، مشيرة إلى أن العمل جمع بين الطابع الشعبي والبناء الدرامي القوي، ما شجّعها على خوض تجربتها الثانية في الدراما المصرية، بعد مشاركتها في يونيو الماضي بمسلسل «مملكة الحرير» مع كريم محمود عبدالعزيز، أسماء أبو اليزيد، وأحمد غزي، ومن إخراج بيتر ميمي. كما أثنت على دعم أحمد العوضي لها، مشيدة باجتهاده وحرصه على تطوير نفسه، وكذلك بالأجواء الإيجابية وروح التعاون التي سادت بين أفراد فريق العمل. من ناحية أخرى، تستعد سارة بركة للمشاركة في مسلسل جديد من 10 حلقات، من المقرر عرضه خلال موسم الصيف عبر إحدى المنصّات الإلكترونية. كما أعلنت عن خوضها تجربة المسرح للمرة الثانية، بعد مشاركتها في مسرحية «سمن على عسل» مع جومانة مراد، معتصم النهار، شكران مرتجي، وأيمن رضا، إخراج بتول عرفة.