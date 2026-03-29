9 أفلام جديدة.. بطولة جماعية

سعيد ياسين (القاهرة)



تشهد الفترة المقبلة عرض 9 أفلام سينمائية جديدة تعتمد على البطولة الجماعية، وقد انتهى تصوير بعضها، ويأتي ذلك بعدما حققت هذه النوعية من الأعمال نجاحاً ملحوظاً وإيرادات كبيرة خلال الفترة الماضية.



1 - «فرقة الموت»

يُعرض فيلم «فرقة الموت» في الصيف المقبل، ويشارك في بطولته أحمد عز، منة شلبي، آسر ياسين، محمود حميدة، أمينة خليل، عصام عمر، جيهان الشماشرجي، وخالد كمال، من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج أحمد علاء الديب. وتدور أحداثه حول ضابط يكلَّف بمهمة، ليجد نفسه أمام صراعات متتالية.



2 - «الكلاب السبعة»

يُعرض فيلم «الكلاب السبعة» خلال عيد الأضحى المقبل، ويشارك في بطولته كريم عبدالعزيز، أحمد عز، منة شلبي، هنا الزاهد، تارا عماد، ناصر القصبي، سيد رجب، هالة صدقي، سلمان خان، مونيكا بيلوتشي، وسانجاي دوت، من إخراج عادل العربي وبلال فلاح. وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول مكافحة تجارة المخدرات.



3 - «الجواهرجي»

يُعرض فيلم «الجواهرجي» في الصيف المقبل، ويشارك في بطولته محمد هنيدي، منى زكي، لبلبة، أحمد السعدني، ريم مصطفى، تارا عماد، وعارفة عبدالرسول، من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري. وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول تاجر جواهر يواجه العديد من المشكلات والمواقف المحرجة.



4 - «حين يكتب الحب»

يشارك في بطولة فيلم «حين يكتب الحب» أحمد الفيشاوي، معتصم النهار، هنا شيحة، شيري عادل، سوسن بدر، ريم مصطفى، جميلة عوض، سارة بركة، نانسي صلاح، ومحسن منصور، ومن تأليف سجى محمد الخليفات وإخراج محمد هاني. وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، من خلال قصص متشابكة تعكس العلاقات في الحياة اليومية.



5 - «شمس الزناتي»

يُعاد تقديم فيلم «شمس الزناتي»، الذي عُرض لأول مرة عام 1991، في نسخة جديدة تعود بالأحداث إلى 15 عاماً، لتكشف كيف تشكلت مجموعة الزناتي. يشارك في بطولته محمد إمام، أسماء جلال، عمرو عبدالجليل، أحمد خالد صالح، مصطفى غريب، وخالد أنور، من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمرو سلامة.



6 - «شمشون ودليلة»

يشارك في بطولة فيلم «شمشون ودليلة» أحمد العوضي، مي عمر، لبلبة، خالد الصاوي، انتصار، خالد سرحان، ومحمود البزاوي. وتدور أحداثه في إطار أكشن اجتماعي حول شابة تستغل جمالها وذكاءها للاحتيال على الأثرياء وسرقتهم.



7 - «نورماندي»

يُعَد فيلم «نورماندي» الجزء الثاني من «كازابلانكا»، الذي عُرض عام 2019، بطولة: أمير كرارة، منة شلبي، أحمد داش، أحمد فهمي، مصطفى غريب، وباميلا الكيك، ومن تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمي.



8 - «صقر وكناريا»

فيلم «صقر وكناريا» بطولة: محمد إمام، شيكو، خالد الصاوي، يسرا اللوزي، ونسرين أمين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج حسين المنباوي. وتدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي حول مشاكل عائلية.



9- «طه الغريب»

يشارك في بطولة فيلم «طه الغريب» حسن الرداد، تارا عماد، خالد الصاوي، جميلة عوض، سينتيا خليفة، ونهى عابدين، من تأليف محمد صادق وإخراج عثمان أبو لبن. وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي يناقش الصراع بين الواقع والخيال، من خلال قصة حب لا يمحوها الزمن.