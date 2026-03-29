الإثنين 30 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
لصوص يسرقون لوحات ثمينة لفنانين مشهورين

لوحة "السمكة" لأوغست رينوار، إحدى اللوحات التي سرقها اللصوص
29 مارس 2026 23:11

سرق لصوص ثلاث لوحات للفنانين الكبار رينوار وسيزان وماتيس من متحف في إيطاليا قبل أسبوع، حسبما أعلنت الشرطة اليوم الأحد.
ودخل أربعة رجال ملثمين دارة مؤسسة "مانياني روكا"، قرب مدينة بارما بشمال إيطاليا، وسرقوا الأعمال الفنية ليلة الأحد-الاثنين، حسبما قال متحدث باسم الشرطة الإيطالية، مؤكدا بذلك تقريرا بثته قناة "راي" التلفزيونية.
وسرق اللصوص لوحة "السمكة" لأوغست رينوار، ولوحة "طبيعة صامتة مع الكرز" لبول سيزان، ولوحة "الجارية على الشرفة" لهنري ماتيس.
واقتحم اللصوص بابا للدخول إلى غرفة في الطابق الأول من المبنى قبل أن يلوذوا بالفرار عبر حديقة المتحف.
وأضاف المتحدث أن الشرطة تراجع تسجيلات كاميرات المراقبة في المتحف والمتاجر المجاورة.
وتضم مؤسسة "مانياني روكا" مجموعة مؤرخ الفن لويجي مانياني، والتي تشمل أيضا أعمالا لفنانين مثل دورر وروبنز وفان دايك وغويا ومونيه.

المصدر: آ ف ب
