انطلاق فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

ممثلون يحضرون انطلاق مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
30 مارس 2026 00:40

انطلقت فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في مصر، الأحد، في دورته الخامسة عشرة التي تمتد حتى الرابع من أبريل. وتحمل هذه الدولة ​اسم المخرج الراحل يوسف شاهين بمناسبة مئوية ميلاده. 
يكرم المهرجان أربعة فنانين شاركوا يوسف شاهين أفلامه هم: محسن محيي الدين وسهير المرشدي ونجوى إبراهيم ⁠وسيف عبد الرحمن، ويعرض كذلك خمسة من أفلامه مع إصدار ​كتاب تذكاري بعنوان (يوسف شاهين.. نظرة الطفل وقبضة المتمرد) للناقد ​اللبناني ‌إبراهيم العريس.
تحل جنوب أفريقيا (ضيف شرف) ⁠المهرجان ​الذي يعرض عددا من الأفلام تمثل أبرز مراحل السينما في جنوب أفريقيا مع تخصيص ندوة لاستعراض تاريخ السينما هناك.
يعرض المهرجان 11 فيلما ضمن مسابقة الأفلام الطويلة، و16 ‌ضمن مسابقة الأفلام القصيرة، وأربعة ضمن قسم (بانوراما التحريك)، إضافة إلى ‌ستة أفلام ضمن قسم (دياسبورا) المخصص للمخرجين المقيمين خارج القارة الأفريقية، وخمسة أفلام ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة.
وكرم المهرجان في ​حفل الافتتاح، الذي أقيم الأحد في ساحة معبد الأقصر، الممثلة ريهام عبد الغفور والممثل خالد الصاوي والمخرج محمد أمين من مصر إضافة إلى المخرج تشافيني وا لورولي من جنوب أفريقيا، والمخرج والسيناريست المغربي ‌جمال سويسي.
وكرم المهرجان أيضا اسم ​المخرج داوود عبد السيد (1946-2025) الذي استحدث المهرجان مسابقة باسمه لدعم سينما المؤلف وتشجيع المواهب الجديدة من كتاب السينما ومخرجيها.
وينظم المهرجان على هامش الدورة (ملتقى المهرجانات السينمائية) بمشاركة ​ممثلين عن 20 مهرجانا ‌سينمائيا ⁠من أفريقيا ‌وخارجها والذي يناقش على مدى يومين ‌التحديات الراهنة التي تواجه تنظيم المهرجانات وإدارتها في ظل التطور التكنولوجي وانتشار الذكاء الاصطناعي.
ينظم ⁠المهرجان كذلك ورشة تدريب بعنوان (كيف تصنع فيلمك الأول) يقدمها ​المخرج سعد هنداوي، وورشة أخرى عن (المكياج السينمائي والمؤثرات الخاصة) يقدمها المخرج شريف القزاز، إضافة إلى ورشة تمثيل يقدمها الفنان حسام داغر.

المصدر: رويترز
