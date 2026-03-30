أسماء جلال.. في «الفيل عالدرفيل»

محمد قناوي (القاهرة)

تخوض الممثلة أسماء جلال، تجربة سينمائية جديدة، من خلال فيلم «الفيل عالدرفيل»، الذي يجمعها بأحمد فهمي للمرة الأولى، في عمل يمزج بين الكوميديا والفانتازيا، تأليف شريف الليثي، وإخراج كريم سعد.

وأوضحت أسماء أن غيابها عن الموسم الرمضاني الماضي كان بسبب انشغالها الكامل بالسينما، حيث خاضت مجموعة من التجارب المتنوعة التي أسهمت في تعزيز حضورها على الشاشة الكبيرة، مشيرة إلى حرصها الدائم على التنوع في اختياراتها الفنية. ولفتت إلى أنها ترفض تكرار الأدوار أو تقديم شخصيات تقليدية، وتسعى دائماً إلى الأدوار التي تمثل تحديّاً حقيقياً وتثير اهتمام الجمهور.

وكشفت أسماء عن حلمها بتجسيد شخصية الأميرة ديانا، لما تمثله من عمق إنساني وقوة في مواجهة التحديات، مشيرة إلى رغبتها في التعمق في تفاصيل هذه الشخصية.

وعن ظاهرة عرض الأعمال على المنصات الإلكترونية، أوضحت أنها خطوة إيجابية تقرِّب الفن من الجمهور، لاسيما مع تفضيل الكثيرين مشاهدة الأعمال من دون فواصل إعلانية، وفي أوقات تناسبهم. وكانت أسماء شاركت في الفترة الماضية في عدة أفلام، منها «إن غاب القط»، مع آسر ياسين ومحمد شاهين، تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح، في أولى تجاربها في الإخراج السينمائي الطويل. كما حققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً من خلال فيلم «السلم والثعبان 2»، الذي تصدّر شباك التذاكر لعدة أسابيع، وحقق إيرادات كبيرة، وشارك في بطولته عمرو يوسف، وظافر العابدين، وإخراج طارق العريان.

وشاركت أيضاً في فيلم «الهوى سلطان» مع أحمد داود، الذي حقق نجاحاً ملحوظاً، وفيلم «فيها إيه يعني» مع ماجد الكدواني، وغادة عادل، كما شاركت في فيلم «هيبتا: المحاضرة الأخيرة»، مع منة شلبي وكريم فهمي، إخراج هادي الباجوري، وفيلم «بضع ساعات في يوم ما»، المأخوذ عن رواية لمحمد صادق.