أسماء لمنور تُطل بألبوم خليجي

علي عبد الرحمن (القاهرة)

بعد غياب 7 سنوات منذ صدور ألبومها الغنائي «أوساط النجوم» عام 2019، تستعد أسماء لمنور، لإطلاق ألبوم خليجي جديد خلال الفترة المقبلة، وهو الألبوم السابع في مسيرتها الفنية. وأوضحت أن الألبوم الجديد يضم 21 أغنية، مع الحفاظ على تنوّع موسيقي ثري ومتوازن، يجمع بين النصوص الشعرية والألحان والتوزيع الموسيقي، بمشاركة نخبة من أبرز الأسماء في الساحة الفنية الخليجية.

وأشارت إلى أن الألبوم يتّسم بالتكامل على مستوى النصوص الشعرية والألحان والتوزيع، مؤكدة حرصها على تحقيق تنوّع موسيقي داخل الإطار الخليجي من دون التفريط في الهوية أو الجودة. ويشارك في الألبوم عدد من الشعراء، بينهم الأمير سعود بن محمد، الأمير سعود بن عبد الله، خالد الغامدي، وفيصل السديري، وتضم قائمة الملحنين سهم، عزوف، سلطان خليفة، نواف عبد الله، وياسر بو علي، حيث أسهم كل ملحن برؤيته الخاصة في تشكيل المزاج العام للألبوم.

ويشارك الموزّع اللبناني عمر الصباغ، بالنصيب الأكبر في توزيع الألبوم، إلى جانب الموزّع بشار، مع عدد من الشاعرات يسهمن في تقديم إضافة نوعية لما يحمله من تنويع في الحس التعبيري والطرح الإبداعي.