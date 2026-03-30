الثلاثاء 31 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
الترفيه

9 خطوات للتركيز.. درِّب عقلك عليها

31 مارس 2026 00:53

شعبان بلال (القاهرة)

عندما تجلس للعمل قد تجد نفسك سريع التشتّت أو تنجذب لتصفّح هاتفك من دون وعي. تُعرف هذه الحالة بـ«ضبابية الدماغ»، وهي تصرف شائع قد يرتبط بالاكتئاب أو القلق، مما يزيد من صعوبة التركيز. ونذكر مجموعة من النصائح البسيطة التي تساعدك على تدريب عقلك على التركيز، وتجنّب الوقوع في دوامة التشتّت اليومي.

1- تخلَّص من المشتّتات
رتِّب مكتبك، وأوقف الإشعارات، واستمع إلى الموسيقى فقط إذا كانت تساعدك على التركيز.

2- لاحِظ متى تفقد انتباهك
قد يساعدك تحديد نمط معيّن في حلّ المشكلة، وقد يحفِّزك على التركيز بشكل أفضل.

3- راجِع أدويتك
بعض الأدوية والمكمّلات الغذائية قد تؤثّر على تفكيرك. تحدّث مع اختصاصي رعاية صحية إذا كنت تشعر أن الأدوية سبب في التشتت.

4- نظِّم وقتك 
ضع خطة للعمل لمدة ساعة، ثم استرح أو مارس تمارين الاسترخاء لمدة 5 دقائق. ضَع علامة «مشغول» على تقويم عملك، حتى يعرف الآخرون الوقت المناسب للتواصل معك.

5- تناول الفاكهة 
يمكن أن يتسبب السكر بارتفاع وانخفاض مستويات السكر في الدم، مما يجعلك تشعر بانخفاض الطاقة بعد فترة. لذا فإن الفاكهة قد تُشبع رغبتك في تناول الحلويات من دون التأثير بشكل كبير على مستويات سكر الدم.

6- حافظ على نشاط عقلك  
مارس الألغاز أو غيرها من الأنشطة التي تحفِّز التفكير والتركيز بعمق. كما أن التأمل الواعي يساعد على تدريب أفكارك وإعادة تركيزها.

7- اعتنِ بجسمك 
يُمكن للرياضة، أو اتّباع نظام غذائي متنوّع غني بالعناصر الغذائية الأساسية، أن يعزِّز صحتك البدنية، وقد يُساعد أيضاً في تحسين صحتك النفسية.

8- حدِّد أهدافاً قابلة للتحقيق 
تساعدك القوائم والخطط والأهداف المكتوبة على تحديد أولوياتك، وتذكُّر المهام التي تحتاج إلى إنجازها من دون تشتيت ذهنك.

9- استشِر طبيبك 
إذا كنت تعاني نقص التركيز بسبب حالة صحية، قد تحتاج إلى علاج طبي، وبالتالي من المهم استشارة الطبيب إذا استمرت مشاكل التركيز أو تكرّرت. ويجب عليك تحديد موعد مع طبيبك بشكل عاجل إذا أثّرت مشاكل التركيز على قدرتك على ممارسة حياتك اليومية أو الاستمتاع بها.

التركيز
الدماغ
التشتت
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©