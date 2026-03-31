«دار الزين» ينطلق في العين.. 3 أبريل

أبوظبي (الاتحاد)



يعود مهرجان «دار الزين» من جديد هذا العام في حديقة الجاهلي بالعين، خلال الفترة من 3 إلى 12 أبريل، ليقدّم لزوّاره تجربة ترفيهية مميّزة في الهواء الطلق، وأنشطة متنوعة حافلة بالمرح والمغامرات.



خفايا الطبيعة

مهرجان «دار الزين» ينطلق بتنظيم من «دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي»، ويمنح الزوّار فرصة اختبار تجربة خارجية ملهمة، يستكشفون خلالها خفايا الطبيعة وسحرها. ووسط المناظر الطبيعية الخلابة لحديقة الجاهلي، يجمع المهرجان بين الأنشطة المشوِّقة والمغامرات، وتجارب مستوحاة من الطبيعة، إلى جانب ورش عمل وألعاب وعروض حيّة وترفيهية متنقلة في أرجائه.

مغامرات

يشهد «دار الزين» هذا العام إضافة باقة متجدِّدة من المغامرات والمعالم المصمَّمة، لتقديم تجارب لا تُنسى، حيث يمكن للضيوف خوض تجربة «الهروب من الغابة»، والانطلاق في مغامرة «في البرية»، والانزلاق على مسار «زيبلاين». كما يمكن للزوّار خوض «مسار تحدّي العقبات»، والاستمتاع بجولات ترفيهية وبألعاب الأركيد التي تبقي الأجواء حافلة بالحماس.



المستكشفون الصغار

المستكشفون الصغار، تنتظرهم تجارب عملية في ورشة «وود ويزردز»، وورش البحث عن الأحافير، حيث يتقمّصون دور علماء آثار ناشئين، مستخدمين والرفوش بحثاً عن كنوز مخفية. ويمكنهم أيضاً تجربة ألعاب المهارات، وأنشطة الفنون والحِرف اليدوية مع «ستارز أند باناناز»، إلى جانب دخول عالم «بوني وورلد»، والاستمتاع بجلسات سرد القصص المشوّقة. وللصغار مساحة خاصة، مع تجربة قيادة سيارات «باو باترول» المرخّصة رسمياً، إضافة إلى عودة عدد من المعالم المحبَّبة، وتجارب اللعب التفاعلية التي لطالما لاقت استحسان العائلات.

شخصيات كرتونية

يعود المسرح المجتمعي ببرنامج يومي يضم عروضاً حيّة وبرامج تثقيفية ترفيهية مستوحاة من طبيعة المهرجان، ليقدّم تجارب تفاعلية على مدار اليوم. وفي عطلة نهاية الأسبوع، يقدّم برنامجاً متجدداً من العروض المميزة، لتمنح كل زيارة تجربة مختلفة. كما يتجوّل المؤدّون والشخصيات الكرتونية المحبّبة في أرجاء المهرجان، ليمنحوا الزوّار لحظات من البهجة.



حديقة الحيوانات

يتعاون مهرجان «دار الزين» مجدَّداً هذا العام مع «حديقة الحيوانات بالعين»، ليمنح الضيوف فرصة التعرف إلى الحيوانات عن قرب تحت إشراف متخصّصين، حيث يمكن للزوّار الاقتراب من الحيوانات واكتشاف الزواحف والطيور الملونة، والمشاركة في ورش عمل الحياة البرية التي تنمّي الفضول، وتعرِّف الأطفال إلى أساليب العناية بالحيوانات بطريقة مسؤولة، ليختبر الجميع تجارب ممتعة لا تُنسى.



محطة القهوة

يمكن لعشاق الطعام من زوّار المهرجان تجربة تشكيلة من أشهى النكهات والأطباق المحلية والعالمية، حيث تحتضن ساحة الطعام محطات متنوعة، بما فيها «محطّة القهوة» التي تقدّم مشروبات متخصِّصة يُعدها محترفون.

10 أيام

شهد مهرجان «دار الزين» انطلاقته الأولى عام 2017، وعاد عام 2023 بحلةٍ جديدةٍ مستوحاة من جماليات الطبيعة وأجواء الربيع. ويعود المهرجان هذا العام إلى حديقة الجاهلي، حيث يستمتع الزوّار بهذا الحدث الترفيهي العائلي، الذي يقام على مدار 10 أيام، ببرنامجٍ حافلٍ مستوحى من الطبيعة، يزخر بالعروض الموسيقية الحيّة، والأفلام العائلية، ومناطق الألعاب والجولات، وأنشطة الأطفال التفاعلية، ومناطق التسوّق. ويقام المهرجان على مساحة أكثر من 200 ألف متر مربع، ويدعو العائلات والأصدقاء من مختلف الأعمار لتمضية أجمل الأوقات وصناعة ذكريات لا تُنسى.



وجهة مثالية

على بعد أقل من 90 دقيقة من أبوظبي ودبي، يشكِّل مهرجان «دار الزين» وجهة عائلية مثالية للمغامرات والتجارب الملهمة في الهواء الطلق. ووسط المساحات الخضراء الشاسعة لحديقة الجاهلي، تبرز وجهة مناسبة للعائلات، تجمع بين المغامرات والتجارب الترفيهية والنكهات المحلية والعالمية.