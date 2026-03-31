جزيرة ياس تقدِّم مفاجآت تفاعلية في «عام الأسرة»

أبوظبي (الاتحاد)

تواصل جزيرة ياس ترسيخ حضورها وجهة مفضلة للعائلات والأصدقاء في العاصمة أبوظبي، حيث أعلنت عن عرض لفترة محدودة على بطاقات ياس السنوية، يوفّر قيمة إضافية وتجارب مميّزة خلال «عام الأسرة».



تجربة ثرية

احتفاءً بهذا العرض، تقوم شخصيات «عالم وارنر براذرز» المحبّبة بزيارة المنصّة المخصّصة لبطاقات ياس السنوية في «ياس مول» لتضفي المزيد من البهجة على تجربة الضيوف أثناء تجديد أو شراء بطاقاتهم.

وتشمل الفعاليات لقاءات مباشرة وفرصاً لالتقاط الصور، بما يثري تجربة الضيوف منذ لحظة حصولهم على بطاقاتهم.



البطاقات السنوية

تتيح بطاقات ياس السنوية لحامليها إمكانية الدخول على مدار العام إلى المدن الترفيهية العالمية في جزيرة ياس، بما في ذلك «عالم فيراري»، و«ياس ووتروورلد»، و«عالم وارنر براذرز»، و«سي وورلد».

كما يتيح هذا العرض للضيف استكشاف تجارب الجزيرة المتنوعة بسهولة، مع فرصة الوصول إلى فعاليات وعروض حصرية ومجموعة من المزايا والخصومات على الألعاب والتجارب الترفيهية والمطاعم ومتاجر التجزئة.