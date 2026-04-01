«المختبر الإبداعي» ينمّي صناعة المحتوى المسؤول

أبوظبي (وام)

استضاف المختبر الإبداعي التابع لهيئة الإعلام الإبداعي في أبوظبي، مجموعة من الورش الافتراضية في مجال الإعلام الإبداعي؛ بهدف تعريف الطلبة من الفئة العمرية بين 9 و12 عاماً، بأساسيات رواية القصص، وكتابة السيناريو وصناعة المحتوى الرقمي المسؤول. واستقطبت المبادرة، 38 طالباً من أبوظبي والعين والظفرة، وأتاحت لهم فرصة التعرف إلى قطاع الإعلام الإبداعي من خلال تجارب تعليمية تفاعلية تهدف إلى تعزيز الإبداع والثقة بالنفس.

كتابة السيناريو

ركزت الجلسة الأولى التي قدمها فريق المختبر الإبداعي بالتعاون مع فريق «عالم ماجد» من شبكة أبوظبي للإعلام، على كتابة السيناريو وتطوير مهارات رواية القصص وأساسياتها، ويشمل ذلك ابتكار الشخصيات وبناء الحبكة، وتشكيل بنية القصة، وأُتيحت للمشاركين فرصة كتابة قصصهم باللغة العربية أو الإنجليزية، وتقديمها أمام زملائهم، ما عزز ثقتهم بقدراتهم على التعبير الإبداعي وتنمية مهارات التحدث أمام الجمهور. وتناولت الجلسة الثانية، التي نظِّمت بالتعاون مع مجموعة «أنيموشن ميديا»، أساليب السرد عبر منصة «يوتيوب»، حيث اطّلع الطلبة على مبادئ إنتاج المحتوى الرقمي، وتقديم القصص بصرياً، من خلال ابتكار رسومات توضيحية وأفكار لشخصيات قصصية، وتعرفوا إلى آليات تصميم محتوى يستهدف الجمهور عبر المنصات الرقمية. وتزامنت ورش العمل مع شهر القراءة في دولة الإمارات، ما أبرز أهمية رواية القصص والقراءة والكتابة الإبداعية لدى الأجيال الناشئة.

رواية القصص

قالت عائشة الجنيبي، مدير إدارة المواهب في هيئة الإعلام الإبداعي، إن تعريف الأجيال بمهارات الإعلام الإبداعي يسهم في مساعدتهم على اكتشاف أهمية رواية القصص، وتعزيز ثقتهم في التعبير عن أفكارهم، ويهدف المختبر الإبداعي إلى تنمية الفضول والإبداع والتفكير النقدي لدى الأجيال الناشئة، مع منحهم فرصاً حقيقية للتعرف إلى قطاعي الإعلام والصناعات الإبداعية. وأضافت أن التعاون مع شركاء القطاع، وتوسيع نطاق فرص التعلم في مختلف أنحاء الإمارة يسهم في إرساء قاعدة متينة للجيل المقبل من رواة القصص وصنّاع المحتوى الذين يسهمون في دعم نمو الاقتصاد الإبداعي في دولة الإمارات.



مبادرة وورشقدمت الورش فاليريا كوروتينا المتخصصة في توزيع مسلسلات الرسوم المتحركة والمحتوى الرقمي من مجموعة «أنيموشن ميديا»، ومنال الفالوجي، المنتجة والكاتبة لبرامج الأطفال في «عالم ماجد». ورحب أولياء الأمور بالمبادرة، وقالت هناء مهنى، (ولية أمر)، إن الورشة كانت متميزة والجهود المبذولة تستحق التقدير، معربة عن سعادتها برؤية الأطفال يكتبون باللغة العربية ويقدمون قصصهم بثقة. وذكرت موزة الشامسي، أن ابنها استمتع بحضور الورشة، التي ركزت على تحفيز الأفكار الإبداعية ووضعها في إطار ممتع وجاذب، معرباً عن سعادتها بكتابة ابنها لأحداث قصته والتفاعل مع المرشدين خلال الورشة.

اكتساب الثقة

أسهمت الورش في تسليط الضوء على عدد من المواهب الواعدة في مجالات إبداعية مختلفة، بينها التعليق الصوتي ورواية القصص ومهارات التحدث أمام الجمهور. وأعرب الطلبة عن حماسهم للمشاركة في الجلسات والتعرف إلى كيفية ابتكار القصص والشخصيات، وقال هزاع اليليلي، إنه تعلم من الورشة كيفية كتابة القصص واكتساب الثقة بالنفس خلال روايتها أمام الآخرين، وأتاحت له فرصة كتابة قصته الخاصة وتقديمها.