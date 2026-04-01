«عم قنديل» يُعيد هنيدي إلى الدراما

سعيد ياسين (القاهرة)

بعدما غاب عن الماراثون الرمضاني الماضي، يعود محمد هنيدي، إلى الدراما التلفزيونية، من خلال مسلسل «عم قنديل»، تأليف يوسف معاطي، وإخراج حسين المنباوي. وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، ويرصد صراع الأجيال من خلال شخصية «حلاق» بسيط يضع كل آماله في أبنائه، لكن فجأة تنقلب حياته رأساً على عقب حين يتعرض لخديعة غير متوقعة من ابنه الطبيب، تورِّطه في أزمة كبيرة تفوق قدرته على الاحتمال، ويجد نفسه في مواجهة مواقف إنسانية مضحكة ومبكية.

وكان من المقرر عرض المسلسل في شهر رمضان الماضي، لكنه تأجّل لعدم الانتهاء من كتابته، ويعود من خلاله يوسف معاطي، إلى الساحة الفنية بعد غياب نحو 9 سنوات منذ تقديمه مسلسل «عفاريت عدلي علام» عام 2017، بطولة عادل إمام، غادة عادل، عزت أبو عوف، كمال أبو رية، ومي عمر، إخراج رامي إمام.

ويتجدّد التعاون بين هنيدي ومعاطي، بعدما تعاونا في عدد من الأعمال الفنية الناجحة، منها «رمضان مبروك أبو العلمين حمودة»، «أمير البحار»، و«تيتة رهيبة».

وعلى صعيد السينما، ينتظر محمد هنيدي، عرض فيلم «الجواهرجي»، يشاركه البطولة منى زكي، لبلبة، باسم سمرة، أحمد السعدني، تارا عماد، وريم مصطفى، تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري. وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ويتناول أزمات الحياة، من خلال شخصية تاجر جواهر يقع في العديد من المتاعب والمواقف المحرجة بسبب زوجته.