الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
الفخراني في «الملك لير».. للمرة الرابعة

يحيى الفخراني
2 ابريل 2026 01:02

علي عبد الرحمن (القاهرة)

أخبار ذات صلة
المخرج عبدالله السعد لـ«الاتحاد»: المجمع الثقافي في أبوظبي يعيد صياغة مسرح الطفل
مسرحية «جارٍ اختيار عنوان».. تقرأ واقع الفنانين وتحدياتهم

بعد غياب دام 4 أعوام، يواصل يحيى الفخراني عرض مسرحية «الملك لير» للمرة الرابعة، ليغوص مع جمهوره في مأساة ملك ينحدر عقله تدريجياً إلى هاوية الجنون، متأثراً بالخيبة التي جاءته من ابنتَيه.
وتدور أحداث المسرحية حول قرار الملك بتقسيم مملكته بين بناته الثلاث، الكبرى جونريل، والوسطى ريجان، والصغرى كورديليا، استناداً إلى مدى محبتهنّ له، فتتمادى ابنتاه الكبرى والوسطى في تملّقهما وثنائهما على والدهما، بينما تختار كورديليا، الابنة الصغرى والمفضّلة لدى الملك، الصدق والوضوح، فيثور الملك غضباً ويحرمها من كل شيء، فيتفاقم الصراع وتتصاعد مأساة العائلة الملكية.
المسرحية ترجمة فاطمة موسى، تأليف وإخراج شادي سرور، ويشارك في بطولتها طارق دسوقي، حسن يوسف، وأمل عبدالله.
وكان الفخراني قدّم «الملك لير» 3 مرات سابقة على مدار مسيرته الفنية، المرة الأولى عام 2001 على خشبة المسرح القومي، وشاركه البطولة أشرف عبد الغفور، إخراج وتمثيل أحمد عبد الحليم، المرة الثانية على المسرح الخاص عام 2019، وشاركه البطولة فاروق الفيشاوي، وريهام عبد الغفور، تحت إدارة المخرج تامر كرم، والمرة الثالثة عام 2021، وشاركه البطولة نضال الشافعي، وهبة مجدي، إخراج تامر كرم.

آخر الأخبار
أسعار الذهب
اقتصاد
الذهب يهبط مع تضاؤل الآمال في خفض أسعار الفائدة
اليوم 08:48
النفط
اقتصاد
أسعار النفط تصعد في التداولات المبكرة
اليوم 08:45
إنقاذ 32 مهاجراً قبالة سواحل إيطاليا
الأخبار العالمية
إنقاذ 32 مهاجراً قبالة سواحل إيطاليا
اليوم 08:35
شعار مكتب أبوظبي الإعلامي
علوم الدار
الجهات المختصة في أبوظبي تتعامل مع حادث نتيجة سقوط شظايا على شركة "نظم رنين"
اليوم 08:31
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
الأخبار العالمية
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
اليوم 01:44
