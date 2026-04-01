الفخراني في «الملك لير».. للمرة الرابعة

علي عبد الرحمن (القاهرة)

بعد غياب دام 4 أعوام، يواصل يحيى الفخراني عرض مسرحية «الملك لير» للمرة الرابعة، ليغوص مع جمهوره في مأساة ملك ينحدر عقله تدريجياً إلى هاوية الجنون، متأثراً بالخيبة التي جاءته من ابنتَيه.

وتدور أحداث المسرحية حول قرار الملك بتقسيم مملكته بين بناته الثلاث، الكبرى جونريل، والوسطى ريجان، والصغرى كورديليا، استناداً إلى مدى محبتهنّ له، فتتمادى ابنتاه الكبرى والوسطى في تملّقهما وثنائهما على والدهما، بينما تختار كورديليا، الابنة الصغرى والمفضّلة لدى الملك، الصدق والوضوح، فيثور الملك غضباً ويحرمها من كل شيء، فيتفاقم الصراع وتتصاعد مأساة العائلة الملكية.

المسرحية ترجمة فاطمة موسى، تأليف وإخراج شادي سرور، ويشارك في بطولتها طارق دسوقي، حسن يوسف، وأمل عبدالله.

وكان الفخراني قدّم «الملك لير» 3 مرات سابقة على مدار مسيرته الفنية، المرة الأولى عام 2001 على خشبة المسرح القومي، وشاركه البطولة أشرف عبد الغفور، إخراج وتمثيل أحمد عبد الحليم، المرة الثانية على المسرح الخاص عام 2019، وشاركه البطولة فاروق الفيشاوي، وريهام عبد الغفور، تحت إدارة المخرج تامر كرم، والمرة الثالثة عام 2021، وشاركه البطولة نضال الشافعي، وهبة مجدي، إخراج تامر كرم.