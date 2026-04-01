جزيرة الحديريات.. تجارب متجدِّدة لفصل الربيع

أبوظبي (الاتحاد)

تقدّم جزيرة الحديريات، خلال شهر أبريل، مجموعة متنوّعة وحيوية من التجارب الرياضية والصحية وأنشطة أسلوب الحياة، في طرح مبتكَر يجمع بين الترفيه والنشاط ويعزِّز روح التواصل بين أفراد المجتمع. من جلسات اللياقة البدنية عالية الحيوية والبرامج الرياضية التنافسية، إلى الأنشطة العائلية الممتعة وتجارب تناول الطعام على الواجهة الشاطئية، حيث توفر الجزيرة خيارات استثنائية تلبِّي اهتمامات الجميع خلال موسم الربيع.

بين الأنشطة والترفيه وخوض التجارب المتجدِّدة، تواصل جزيرة الحديريات ترسيخ مكانتها وجهة نابضة بالحياة تحتفي بالمجتمع والرفاهية وتفاصيل الحياة اليومية.



تدريبات

تشمل الفعاليات: ملاعب تنس مخصّصة للسيدات فقط، صمِّمت لتقديم تجربة لعب مريحة وآمنة، تمارين اللياقة البدنية في عطلة نهاية الأسبوع عبر حصة ديناميكية مدتها 75 دقيقة، تجمع بين الجري في الهواء الطلق وتمارين «ريفورمر بيلاتس»، التي تركِّز على قوة العضلات الأساسية والمحاذاة والمرونة، تدريبات أكاديمية كرة القدم الجماعية، لتطوير اللاعبين الناشئين من خلال تدريب منظَّم يركِّز على المهارات والعمل الجماعي وفهم أسس اللعب، وتدريب كروي لتطوير الأداء الفردي، مع التركيز على تطوير المهارات التقنية، بما يتناسب مع العمر والمستوى والأهداف.



ركوب الأمواج

توفر الأنشطة التفاعلية: جلسات بادل تناسب مختلف المستويات، تتيح للمشاركين التعرف على لاعبين جُدد وخوض مباريات ممتعة ضمن أجواء حيوية، برنامج «موراتوغلو» لتطوير مهارات التنس للكبار وإتاحة الفرصة للمشاركة في نظام تنافسي ممتع، وتمارين القوة عالية الكثافة وجلسة يوغا على الشاطئ. ويمكن لأفراد الأسرة الاستمتاع بورشة Little Egg-ventures، يومي 4 و5 أبريل في متنزه «مرسانا» لعطلة نهاية أسبوع مليئة بالمرح والضحك، وخوض تجربة ركوب الأمواج في «سيرف أبوظبي»، أكبر منشأة أمواج صناعية في العالم تحت إشراف مدربين متخصّصين، والاستفادة من برنامج الربيع لتعلُّم التزلج وتطوير المهارات للمبتدئين والمحترفين، ومغامرة البحث عن البيض في أجواء احتفالية ممتعة في حديقة الألعاب المائية «سيركيت X».



مغامرة مائية

توفِّر جزيرة الحديريات خلال موسم الربيع ورشة العائلة، والتي تجمع بين التعلّم والمتعة حيث يتعرف المشاركون على كيفية زراعة بذور صالحة للأكل، وصناعة أوعية سماد، وتصميم وتزيين أوعية من مواد معاد تدويرها، وسباق مجتمعي حماسي لعشاق دراجات «بي إم إكس»، وتجربة البحث عن الكنوز في مغامرة مائية تفاعلية في «سبلاش بارك»، و«سيركت X»، ولقاءات صباحية تفاعلية للصغار في أجواء مائية آمنة.