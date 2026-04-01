«نواتي».. مشروع يحوِّل نواة التمر إلى مواد غذائية

لكبيرة التونسي (أبوظبي)



نجحت نورة صالح المزروعي في تحويل نواة التمر إلى مواد غذائية صحية ومستدامة، تصنع منها المخبوزات، والمعجّنات، وأنواعاً من المعكرونة والمقرمشات والمشروبات أيضاً، لتكون ضمن كوكبة «الأسر المنتجة» الإماراتية، وتشارك بمنتجاتها التي لاقت استحساناً ورواجاً كبيراً في مختلف المهرجانات والمعارض، وتطمح اليوم إلى الاستفادة من مسحوق «النواة» بشكل أوسع لمزيد من الصناعات الغذائية والتجميلية.

نورة المزروعي، صاحبة مشروع «نواتي»، كانت تحمِّص نواة التمر وتطحنها لتحصل على مسحوق ناعم تصنع منه الكحل بالطريقة التقليدية، إلى جانب استخدامه كمادة تجميلية وعلاجية للشَّعر. ومع مرور الوقت طوَّرت منتجاتها بعدما خاضت عدة تجارب وراكمت خبرة طويلة في التجريب والبحث، وأدركت أن «النواة» كنز طبيعي، يمكن استعماله كمادة غير تقليدية في صناعة المخبوزات بأنواعها.



ثروة غير مستغلَّة

وقال ابنها صالح المزروعي، إن فكرة «نواتي»، التي تُعَد أحد مشاريع «الأُسر المنتجة»، ظلت تراود والدته منذ أكثر من سنتين، وسعت إلى تحقيقها، حيث نمت وتطورت.

وأوضح أن العقبة الوحيدة كانت في العثور على مطاحن بإمكانها طحن نواة التمر القاسية، حيث فكّرت في بديل صحي للقمح من المحاصيل الموجودة في الإمارات، والتي تمثِّل ثروة غير مستغلَّة. وهكذا قرَّرَت تحويل «النواة» إلى طحين، لاسيما أن استخدامها يصبّ في تحقيق الاستدامة.



مراحل طويلة

وذكر صالح المزرعي أن والدته قضت أكثر من سنتين في البحث والتجريب ليخرج المشروع إلى أرض الواقع، وأخيراً نجحت في إنتاج مخبوزاتها بعد محاولات عدة، إذ إن طحن «النواة»، يتطلّب تحميصها أولاً ليسهل الأمر. وأوضح أن «النواة» تمرّ بمراحل طويلة قبل أن تتحول إلى طحين، بدءاً من الجمع، والفرز إلى الغسل والتعقيم.



استخراج المواد

وأضاف المزروعي: كانت الوالدة قبل سنوات، تصنع من نواة التمر مواد تجميل تقليدية متعارفاً عليها في المجتمع، راكمت خبرة كبيرة في التجميع والتحميص واستخراج المواد، وطوّرت نفسها تدريجياً.

وبمناسبة «عام الاستدامة» أطلقت فكرة مبتكَرة، فأنتجت مواد غذائية من «النواة»، مثل المخبوزات، والمقرمشات، والمشروبات، وهي اليوم بصدد إنتاج أدوات تجميل ومستلزمات صحية متطورة.



بديل عن الخُبز

أوضح صالح المزروعي أن نواة التمر تُخبز بطريقة صحية ومبتكَرة، بعد تحضيرها ودمجها مع دقيق القمح الكامل، حيث يوفر هذا الخُبز فوائد غذائية عالية، كونه غنياً بالألياف ومضادات الأكسدة. كما يساعد هذا المسحوق في الشعور بالشبع، مما يجعله بديلاً مفيداً وصحياً عن الخُبز الأبيض.



مضادة للأكسدة

ذكر صالح المزروعي أن فكرة المشروع خطرت لوالدته بعد اطلاعها على الفوائد الكثيرة لنواة التمر، حيث تُعَد مضادة للأكسدة، ومفيدة للهضم لأنها غنية بالألياف، وتدعم صحة القلب لاحتوائها على البوتاسيوم. كما تساعد في التحكم بسكر الدم، وتخفِّف الالتهابات، وتعزِّز طاقة الجسم، وتسهم في إنقاص الوزن بسبب الشعور بالشبع لفترة طويلة.