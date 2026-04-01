الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

"ناسا" تستعد لأول رحلة حول القمر منذ نصف قرن

أرشيفية
1 ابريل 2026 21:43

 بدأت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) اليوم الأربعاء تزويد صاروخ بالوقود ليقوم بأول رحلة بشرية إلى القمر، مساء اليوم، منذ أكثر من نصف قرن، وعلى متنه أربعة رواد فضاء.

  وبدأ تزويد الصاروخ بوقود الهيدروجين قبل ساعات من موعد الإقلاع المقرر.

وكان تسرب خطير للهيدروجين وقع أثناء اختبار عد تنازلي في وقت سابق العام الجاري، تسبب في تأخير طويل لعملية الإقلاع.

ولم يتم رصد أي تسريب بحلول منتصف الصباح.

ويحتاج فريق الإقلاع إلى تزويد الصاروخ، الذي يوازي ارتفاعه 32 طابقا، بأكثر من 6ر2 مليون لتر من الوقود قبل أن يصعد على متنه طاقم "أرتيميس 2".

 ومن المقرر أن يحلق ثلاثة رواد من أميركا وواحد من كندا، حول القمر، وأن يحطموا الرقم القياسي لأبعد نقطة يصل إليها البشر من الأرض.

 

المصدر: وكالات
القمر
ناسا
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©