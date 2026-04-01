"ناسا" تستعد لأول رحلة حول القمر منذ نصف قرن

بدأت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) اليوم الأربعاء تزويد صاروخ بالوقود ليقوم بأول رحلة بشرية إلى القمر، مساء اليوم، منذ أكثر من نصف قرن، وعلى متنه أربعة رواد فضاء.

وبدأ تزويد الصاروخ بوقود الهيدروجين قبل ساعات من موعد الإقلاع المقرر.

وكان تسرب خطير للهيدروجين وقع أثناء اختبار عد تنازلي في وقت سابق العام الجاري، تسبب في تأخير طويل لعملية الإقلاع.

ولم يتم رصد أي تسريب بحلول منتصف الصباح.

ويحتاج فريق الإقلاع إلى تزويد الصاروخ، الذي يوازي ارتفاعه 32 طابقا، بأكثر من 6ر2 مليون لتر من الوقود قبل أن يصعد على متنه طاقم "أرتيميس 2".

ومن المقرر أن يحلق ثلاثة رواد من أميركا وواحد من كندا، حول القمر، وأن يحطموا الرقم القياسي لأبعد نقطة يصل إليها البشر من الأرض.