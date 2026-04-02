ولادة وحيد القرن الأبيض المهدّد بالانقراض.. في دبي

دبي (الاتحاد)

استقبلت «دبي سفاري بارك»، إحدى وجهات الحياة البرية والسياحية الرائدة في المنطقة، مولودها الثاني من صغير وحيد القرن الأبيض المهدد بالانقراض، ليعكس استمرار جهودها المميزة في حماية الأنواع المهددة ودعم برامج الإكثار. ويأتي هذا الإنجاز بعد ولادة «أونيكس» في عام 2024، مؤكداً التزام دبي سفاري بارك بالحفاظ على الحياة البرية وتوفير بيئة آمنة لنمو هذه الأنواع النادرة.وبلغ وزن الصغير الذكر عند الولادة 73.5 كغ، ويتمتع بصحة جيدة تحت رعاية والدته «أوليف»، وبإشراف فريق متخصّص من علماء الحيوان والأطباء البيطريين. وتشكّل هذه الولادة محطة استثنائية ضمن برنامج الإكثار للأنواع المهددة بالانقراض، الذي يهدف إلى دعم أعداد الحيوانات المعرضة للخطر من خلال التعاون مع الوجهات الرائدة في الحياة البرية محلياً وعالمياً، وضمان استمرار نمو هذه الأنواع المهمة في بيئة آمنة ومحمية.

وقالت منى الهاجري، مديرة «دبي سفاري بارك»: يسعدنا الترحيب بالمولود الجديد، وهو إنجاز نفخر به ونشاركه مع جميع المهتمين بحماية الحياة البرية حول العالم. تجسّد ولادة صغيرنا الثاني من وحيد القرن الأبيض أهمية برنامج الإكثار الخاص بنا، الذي يسهم بشكل مباشر في دعم الأنواع المهددة بالانقراض. نحن ممتنون للجهود المميزة لفريقنا من الخبراء وعلماء الحيوان والأطباء البيطريين من مختلف أنحاء العالم، الذين يضمنون أعلى مستويات الرعاية والبحث العلمي. ونتطلع إلى مواصلة دورنا الفاعل في الحفاظ على الطبيعة وتعزيز التزامنا بالحياة البرية.

يقضي الصغير حالياً فترة الترابط مع والدته داخل المكان المخصّص للرعاية، حيث يتلقى أعلى معايير السلامة والراحة، بما في ذلك فرش إضافي وطعام مناسب، تحت إشراف فريق علماء الحيوان. ويواصل نموه بشكل سليم، محققاً مراحل مهمة مثل الوقوف والمشي والرضاعة.

وتخصِّص «دبي سفاري بارك» جزءاً من عائدات كل تذكرة لدعم جهود الإنقاذ ورعاية الحيوانات وإجراء البحوث العلمية، ما يتيح للزوار المساهمة مباشرة في حماية الحياة البرية.