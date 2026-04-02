بالصور.. «دار الزين» ينطلق غداً بباقة من التجارب والمغامرات

أبوظبي (الاتحاد)



تنظّم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مهرجان «دار الزين» الذي يعود مرة أخرى هذا العام إلى حديقة الجاهلي في العين من 3 إلى 12 أبريل، داعياً العائلات إلى الابتعاد عن صخب المدينة والتواصل مع روائع الطبيعة. ويقدّم تجربة مميزة في الهواء الطلق، حافلة بالمرح والمفاجآت التي تنتظر الضيوف في كل زاوية، ويجمع بين الأنشطة والمغامرات، وتجارب مستوحاة من الطبيعة، إلى جانب عروض حيّة وعروض ترفيهية متنقلة في أرجاء الموقع. يشهد المهرجان إضافة باقة متجددة من المغامرات والمعالم المصممة لتقديم تجارب لا تُنسى، بينها: تجربة «الهروب من الغابة»، مغامرة «في البرية»، «مسار زيبلاين» ضمن عالم «دار الزين»، «مسار تحدّي العقبات»، والاستمتاع بجولات المهرجانات وألعاب الأركيد التي تبقي الأجواء حافلة بالحماس حتى المساء.









أما المستكشفون الصغار، فتنتظرهم تجارب عملية في ورشة «وود ويزردز» وورش البحث عن الأحافير، حيث يتقمّص الأطفال دور علماء آثار ناشئين، مستخدمين الفُرش والرفوش بحثاً عن كنوز مخفية. ويمكنهم أيضاً تجربة ألعاب المهارات، والاستمتاع بأنشطة الفنون والحرف اليدوية مع ستارز آند باناناز، إلى جانب دخول عالم بوني وورلد والاستمتاع بجلسات سرد القصص المشوقة.

ويعود المسرح المجتمعي ببرنامج يومي يضم عروضاً حيّة وبرامج تثقيفية ترفيهية مستوحاة من موضوع المهرجان، ليقدّم تجارب تفاعلية على مدار اليوم. وفي عطلة نهاية الأسبوع، يقدّم برنامجاً متجدداً من العروض المميزة.



ويتعاون برنامج مهرجان دار الزين مع حديقة الحيوانات بالعين، ليمنح الضيوف فرصة التعرف إلى الحيوانات عن قرب تحت إشراف مختصين، إلى جانب منطقة تفاعلية تتيح مداعبة الحيوانات.

يمكن تجربة تشكيلة من أشهى النكهات والأطباق المحلية والعالمية، من الأطباق الصغيرة المحبوبة والأصناف المفضلة، إلى الحلويات الشهية الجديرة بالتصوير.

