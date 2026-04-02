بالصور.. «موسم الوُلفة».. رحلة تحتفي بالثقافة الإماراتية

دبي (وام)

قدّم «موسم الوُلفة» مجموعة استثنائية من الفعاليات الثقافية والترفيهية والمبادرات المجتمعية التي جمعت الأفراد والمجتمعات على مستوى الإمارة للاحتفاء بالمناسبات الثقافية والاجتماعية الإماراتية وما تحمله من معانٍ فضيلة.

وشملت: حق الليلة التي تعكس أهمية الروابط الاجتماعية والتراث، برامج شهر رمضان الفضيل وما يجسده من قيم العطاء والتأمل، وأنشطة عيد الفطر ومكانته المميزة لدى الجميع.

وتسنى للسكان والمقيمين والزوار على امتداد الإمارة المشاركة في تجارب مميزة تنوعت بين الفعاليات العائلية، والعروض الحية، والأنشطة الثقافية التي أقيمت في الأماكن العامة، وأبرز الوجهات والمعالم السياحية والتراثية.

ونجح الموسم في ترسيخ مكانة الإمارة نموذجاً للتعايش والإلفة، إلى جانب تعزيز الأواصر الاجتماعية والتواصل والضيافة من خلال التركيز على قيَم العطاء والموائد المشتركة وبهجة العيد.

«موسم الوُلفة» هي مبادرة تقودها وتشرف عليها سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، تهدف إلى الاحتفاء بالمناسبات الإماراتية والإسلامية في إمارة دبي.

ويُقام «موسم الوُلفة» بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الحكوميين، بما في ذلك هيئة تنمية المجتمع، وهيئة الثقافة والفنون في دبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ومؤسسة دبي للمستقبل، والمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وبلدية دبي، وشرطة دبي، ومجلس دبي الرياضي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي.