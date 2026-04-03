الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
فتحي عبد الوهاب يخوض مغامرات «شلة ثانوي»

فتحي عبد الوهاب يخوض مغامرات «شلة ثانوي»
3 ابريل 2026 12:42

سعيد ياسين (القاهرة)

بعد غياب 5 سنوات منذ تقديمه فيلم «الكاهن» عام 2021، مع حسين فهمي، ومحمود حميدة، يعود فتحي عبد الوهاب إلى شاشة السينما، من خلال فيلم «شلة ثانوي»، يشارك في بطولته سيد رجب، بيومي فؤاد، غنوة، وضيفا الشرف شيرين رضا وأكرم حسني، تأليف عبد الفتاح كمال، وإخراج هشام الشافعي. وأوضح عبد الوهاب أن أحداث «شلة ثانوي» تدور في إطار اجتماعي كوميدي، ويجمع العمل بين المواقف الطريفة والمغامرات المشوّقة، ويتناول قصة 3 أشخاص يواجهون أزمات مهنية تدفعهم إلى محاولة إثبات قدراتهم، من خلال عمل مبهر. وتحاول سيدة تعمل في مجال السمسرة إحداث وقيعة بينهم، من خلال توجيه خطتهم لأغراض خبيثة، ولكن صداقتهم، التي تمتد لسنوات منذ كانوا زملاء في المرحلة الثانوية، تنتصر في النهاية. وعلى صعيد الدراما التلفزيونية، أعرب فتحي عبد الوهاب، عن سعادته بردود الفعل الإيجابية على شخصية «سميح الجلاد»، التي جسّدها في الجزء السادس من مسلسل «المداح»، مع حمادة هلال، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، حمزة العيلي، مفيد عاشور، علاء مرسي، جمال عبد الناصر، وفاتن سعيد، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج. وشدّد عبد الوهاب على أن آراء وتعليقات الجمهور التي وصلته خلال عرض الأجزاء السابقة من المسلسل كانت دافعاً مهماً له لتقديم الشخصية بأفضل صورة ممكنة في الجزء الأخير، الذي عُرض في الماراثون الرمضاني الماضي. ودارت أحداث الجزء السادس من «المداح»، الذي حمل عنوان «المداح: أسطورة النهاية»، في إطار من الدراما والرعب حول «صابر»، الذي يضحي بالقدرات الاستثنائية التي أشتهر بها من أجل إنقاذ من يحب، ويجد نفسه خلال الأحداث في مواجهة مع خصم صعب الاستهانة به، وهو المارد «سميح» الذي جسّد فتحي عبد الوهاب، دوره.

